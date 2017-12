Studénka (Novojičínsko) - Novojičínský soud zprostil viny všech deset lidí obžalovaných z obecného ohrožení kvůli železničnímu neštěstí ve Studénce z roku 2008. V důsledku tragédie, kdy vlak narazil do silničního mostu, který spadl na trať, zemřelo osm lidí, 95 bylo zraněno. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal. Soudce během zdůvodnění osvobozujícího rozsudku řekl, že se přesně neví, proč most spadl a neprokázalo se, že by skutek spáchali právě obžalovaní.

Podle něj v tom nemá jasno ani většina expertů. Zproštění viny požadovali obhájci obžalovaných. "Soud nebyl schopen objektivně a se stoprocentní jistotou říct, kdo může za to, že most spadl. Obávám se, že to už dnes nedokáže říct nikdo," řekl soudce Jaromír Pšenica.

Video: Soud osvobodil všech 10 obžalovaných v kauze pádu mostu před vlak 07.12.2017, 14:41, autor: Vyplel Vlastimil, zdroj: ČTK

Tato slova vehnala slzy do oči Richardu Salamonovi z Orlové, který tehdy ve vlaku jel. "Toto jsem rozhodně nečekal. To není možné. Než odsoudit někoho, tak raději nikoho?" řekl ČTK krátce po vynesení rozsudku. Rozpaky vyjádřila nad rozsudkem i Naděžda Tomčíková, předsedkyně občanského sdružení Comenius 2008, jež před lety vlakem cestovala také. "Těch pochybení bylo prohlášeno tolik a najednou vina není," řekla v ČT.

Tři obžalovaní, kteří se vzdali práva na odvolání, odmítli rozsudek komentovat. Desítce obžalovaných, z nichž většina se z jednání omluvila, hrozily tresty od tří do šesti let vězení.

"Abychom obžalované mohli uznat vinnými, museli bychom vědět, proč most spadl. Můžeme se domýšlet, ale nevíme to. Co se tam stalo, není proto jasné," řekl Pšenica. Chyb podle něj stavaři udělali hodně. "Byla tam pochybení, která jsou i na jiných stavbách. Je ale hloupost tvrdit, že most spadl, protože byl nedostatečně zajištěn smluvní vztah mezi firmami," podotkl. Dodal, že v případě pochybností se musí rozhodovat ve prospěch obžalovaných.

Verdikt překvapil státního zástupce Aleše Kopala, který se ještě v jednací síni odvolal. "Domnívám se, že důkazy byly provedeny dostatečně. Soud se ale nezabýval všemi okolnostmi," řekl.

Ve zdůvodnění soudce zmínil i to, nač advokáti upozorňovali od začátku procesu - po trati v době opravy mostu jezdil vlak. "Samotné dráhy mohly ze dne na den požádat o výluku. Nestalo by se pak to, co se stalo. I pouhé snížení rychlosti by stačilo. Toto jsou ale otázky na Moravskoslezský kraj, investora, dráhy, projektanta. Tady je potřeba řešit závažné následky, tady je odpovědnost, proč rychlík narazil v plné rychlosti do trosek mostu," uvedl soudce. To Kopal odmítá. Podle něj byl projekt připraven tak, aby výluky nebyly nutné.

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky.

Obžalováni byli tři pracovníci generálního dodavatele stavby, společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia), pět zaměstnanců subdodavatele - firmy Bögl & Krýsl, pracovník Správy silnic Moravskoslezského kraje, jenž měl na stavbu dohlížet, a osoba samostatně výdělečně činná, která pro subdodavatele pracovala.