Praha - Nejvyšší soud odmítl dovolání Davida Virguláka, který si odpykává doživotní trest za vraždy tří pražských taxikářů. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Podle pravomocného verdiktu zastřelil Virgulák náhodně vybranou trojici proto, aby si opatřil peníze na drogy. Šestatřicetiletý muž vinu popírá.

Brněnský Nejvyšší soud rozhodl ohledně Virguláka už loni na podzim, tehdy ale nezveřejnil, jak. Městský soud mohl o výsledku řízení informovat až poté, co dostal potvrzení, že Virgulák už dostal možnost se s rozhodnutím a jeho odůvodněním seznámit.

Virgulák vraždil tak, že se nechal odvést na odlehlé místo, kde taxikáře popravil střelbou zezadu do hlavy a okradl ho. První řidič zemřel v lednu 2014, a to zřejmě na silnici nedaleko Luk pod Medníkem. Pachatel pak tělo dvaačtyřicetiletého muže odvezl zpátky do centra Prahy a nechal ho v autě. Další dvě vraždy přidal v dubnu téhož roku, a to v rozpětí pouhých tří hodin. Těla šedesátiletého a pětadvacetiletého muže zanechal na cyklostezce u Uhříněvsi.

V autech zavražděných taxikářů našla policie Virgulákovy pachové stopy. Všechny tři skutky spojuje také stejný typ zbraně. Vyučený instalatér, jenž byl v minulosti dvacetkrát soudně trestán za krádeže, měl navíc u sebe peněženku jedné z obětí. Hájil se tím, že ji našel.

Pražský městský soud uložil Virgulákovi nejpřísnější možné potrestání v prosinci 2016. Doživotí tehdy zdůvodnil extrémní závažností trestné činnosti, zavrženíhodným motivem a zanedbatelnou možností pachatelovy nápravy. Virgulák při vraždách postupně získával větší jistotu a sebevědomí. Zatímco na první oběť vystřelil pětkrát, druhého muže zasáhl dvěma výstřely a posledního zabil jedinou ranou.

Proti rozsudku se obžalovaný bránil nejprve odvoláním, pražský vrchní soud však loni v červnu konstatoval, že Virgulák je "nesporným a nezpochybnitelným" pachatelem vražd. Poukázal mimo jiné na to, že policisté zajistili na mužově oblečení stopy povýstřelových zplodin, a na to, že na danou dubnovou noc Virgulák nemá žádné alibi.

Mužův advokát označil rozsudek za nespravedlivý a předem avizoval, že podá dovolání. Zpochybnil mimo jiné nestrannost autora posudku k pachovým stopám. Virgulák k tomu u soudu doplnil, že by specializované policejní psy "nejradši zastřelil, protože kecaj".

Doživotní trest si v českých věznicích aktuálně odpykává 49 pachatelů, z toho tři ženy.