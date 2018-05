Praha - Lobbista Roman Janoušek, odsouzený za úmyslné sražení ženy při dopravní nehodě, se zatím nemusí vrátit do vězení. Krajský soud v Brně rozhodl s ohledem na jeho zdravotní stav o dvouletém odkladu jeho návratu do vězení, uvedla Česká televize (ČT).

Janoušek si má odpykat 4,5 roku vězení, zatím si odseděl zhruba rok a čtvrt. Trest mu byl přerušen ze zdravotních důvodů, muž si už dříve opakovaně stěžoval na zdravotní komplikace po operacích hlavy. Janouškův případ má na stole i pražský městský soud, který bude rozhodovat o jeho žádosti o prominutí zbytku trestu.

Opilý lobbista v roce 2012 úmyslně srazil autem ženu v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014. V brněnské věznici zůstal do března 2016, poté byl dočasně propuštěn na svobodu. Brněnský krajský soud loni v listopadu zamítl Janouškovu další žádost o přerušení trestu. Zároveň ale uvedl, že zdravotní prognóza nepředpokládá zlepšení a Janoušek by měl situaci řešit žádostí o upuštění od zbytku trestu. Lobbistův advokát ji podal a Janoušek se v určeném termínu do věznice nevrátil.