Praha - Policejní zákrok, při němž v Praze zemřel muž převážený do cely, zůstává bez pachatele. Soud dnes ve shodě s návrhem státního zástupce pravomocně zprostil obžaloby velitele eskorty Jana Tichého i jednoho ze zasahujících policistů Lukáše Oubrechta. Do zákroku proti zadrženému, který se snažil utéct, se na ulici kromě dvoučlenné eskorty zapojilo dalších 11 policistů. Zfetovaného muže pacifikovali přes 40 minut.

Podle předsedy senátu pražského městského soudu Tomáše Kubovce se nepodařilo prokázat, že žalovaný skutek spáchali právě Tichý s Oubrechtem.

"Zákrok policie byl chaotický, nikdo mu nevelel, bylo to velmi improvizované a lze ho označit za zpackaný. Nicméně dle našeho názoru nelze klást protiprávní jednání za vinu obžalovanému Tichému, protože (...) nebyl osobou, která měla na tom místě velet," uvedl. Namísto Tichého měl být podle soudce obžalován velitel první hlídky, která na místo zákroku následně dorazila. Ten však v kauze, kterou vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, vystupoval pouze jako svědek.

Incident se smrtelným následkem se stal v dubnu 2015 na kruhovém objezdu poblíž krajského policejního ředitelství v Kongresové ulici. Tichého eskorta tam převážela pětatřicetiletého muže, jenž předtím v parku obtěžoval ženu s kočárkem. Zadržený se pokusil utéct ze služebního auta, a policisté si proto přivolali posily.

Na místo postupně přijely čtyři hlídky. Obžaloba tvrdila, že devět z 11 přivolaných policistů pak proti zadrženému po jeho vytažení z auta aktivně použilo donucovací prostředky, přičemž volba prostředků ani jejich použití přitom neodpovídaly zákonu o policii ani zásadě přiměřenosti. Muž pak podle soudních znalců zemřel na následky šoku. Selhal mu totiž krevní oběh v důsledku mnohočetných drobných úrazových změn a stresové reakce.

Jediný z policistů, který při prvotním sepsání úředního záznamu doznal rány obuškem, byl obžalovaný sedmadvacetiletý Oubrecht. Později už však hovořil pouze o jediném úderu a ostatní zasahující policisté, které dnes soud vyslechl, vypověděli, že žádné bití neviděli. Muž byl prý velice agresivní, kopal a bylo obtížné ho znehybnět.

Devětatřicetiletému Tichému vyčítala obžaloba to, že jednání zakročujících policistů pouze přihlížel a nevydal jim žádný rozkaz, který by směřoval k dokončení převozu muže do cely. Státní zástupce Jiří Zdražil však v závěrečné řeči připustil, že Tichý učinil vše, co bylo v jeho silách, a nelze mu klást za vinu, že se po zásahu slzným plynem do očí od kolegy dalšího zásahu neúčastnil. Zdražil novinářům řekl, že ohledně případného obvinění některého z dalších zasahujících policistů "zváží další kroky".

Za ublížení na zdraví s následkem smrti a za zneužití pravomoci hrozilo Tichému až desetileté vězení, Oubrechtovi mohl soud za zneužití pravomoci uložit maximálně pět let. "Od začátku špatná práce policejní inspekce," uvedl při odchodu ze soudní síně Tichý. Oubrecht se z jednání předem omluvil. Oba se stejně jako státní zástupce vzdali práva na odvolání, a rozsudek tak ihned nabyl právní moci.