Části básně německého satirika Jana Böhmermanna (na archivním snímku z 13. ledna 2016), v níž zesměšňoval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, zůstanou zakázané, a satirik je tak nesmí opakovat na veřejnosti. Rozhodl o tom 10. února zemský soud v Hamburku a tím částečně vyhověl žalobě tureckého prezidenta, který požadoval zákaz celé básně. FILE - In this Jan. 13, 2016 file photo TV comic Jan Boehmermann arrives for the German TV awards in Duesseldorf, Germany. German prosecutors said Tuesday, Oct. 4, 2016, they have dropped an investigation of Boehmermann who wrote a crude poem about Turkish President Recep Tayyip Erdogan, citing insufficient evidence that he committed any crime. (Henning Kaiser/dpa via AP, file) ČTK/Henning Kaiser