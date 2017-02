Praha - Někdejší šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) Jana Nagyová (dnes Nečasová) si ve funkci "důvěrně" psala s lobbistou Ivem Rittigem a "čile" korespondovala také s jeho právníkem Davidem Michalem, mimo jiné o reorganizaci policie. Konstatoval to pražský městský soud v písemném odůvodnění rozsudku v kauze vyzrazení zprávy BIS, které má ČTK k dispozici. Podle soudu vyvstává "závažná otázka", nakolik o tom byl informován Nečas.

Nečasové, Rittigovi a Michalovi uložil senát soudce Petra Nováka letos v lednu nepravomocné podmíněné tresty za to, že lobbista prostřednictvím právníka údajně vyzvěděl od Nečasové obsah utajované zprávy BIS, která se týkala Rittigova vlivu v resortu zemědělství. Obžalovaní to popírají.

Soud poukázal na důkazy, podle nichž se Nečasová s Rittigem stýkala blíže. Podnikatel ji oslovoval křestním jménem. "Ach Jano Jano, vidím, že má někdo mimořádný zájem nás rozeštvat, a to si myslím, že docela teď pracujem nad rámec všeho," napsal jí v textové zprávě z 27. března 2012, tedy krátce poté, kdy se sešla s Michalem. Dále se jí ptal, zda má "speciální věci" řešit s ní. "Asi by chtělo si dát 10 min. my dva. Ale na čem si já zakládám, je, že před parťákem (a tak vás beru) nelžu a nekradu. Dík za pochopení, Ivo," dodal.

Schůzku s Michalem přitom podle soudu iniciovala Nečasová, když Rittigovi zaslala zprávu s textem "Dobrý den Ivo, může právník na 17.30 hod. na Hrzánu? Prosím. Nenápadné auto". Nečasová u soudu vysvětlovala účel schůzky pověřením od svého současného manžela Nečase, aby zkontaktovala lidi z okolí ministra zemědělství a tlumočila jim premiérovu nelibost nad děním v resortu. Tomu však soudce Novák neuvěřil.

"Je otázkou, proč požadovala Jana Nečasová, aby za ní přijel David Michal do Hrzánského paláce, a proč tak měl činit utajeně. Není jasné spojení Davida Michala s ministerstvem zemědělství a není ani jasné, proč žádala Ivo Rittiga o schůzku s Davidem Michalem, když jednat se mělo o Ivo Rittigovi," poznamenal v rozsudku.

"Městský soud v Praze považuje za nevěrohodné tvrzení obžalované Jany Nečasové a svědka Petra Nečase, že premiér sice dal ministrovi zemědělství Petru Bendlovi pokyn, ale protože nevěřil, že tento pokyn bude splněn, bylo nutné zmiňovanou nespokojenost s děním v resortu zemědělství přenášet duplicitně prostřednictvím Jany Nečasové," pokračoval soudce.

Dále poukázal na to, že pokud se premiérův pokyn Nečasové týkal Rittiga a na něj navázaných lidí, znamenalo by to, že Nečas o blízkých stycích šéfky svého kabinetu s lobbistou věděl. Pouhé předání vzkazu premiéra Rittigovi pak Nečasová mohla podle soudce vyřídit textovou zprávou nebo e-mailem, a nikoliv utajovanou schůzkou na úřadu vlády. "Jediným rozumným vysvětlením je setkání za účelem specifikace jistých informací, které se mailovou poštou či prostřednictvím telefonu nehodí sdělovat," dovodil Novák.

Soudce také upozornil na komunikaci obžalovaných, podle níž Michal za účasti Rittiga a na žádost Nečasové zařizoval pro premiéra Nečase kryptovaný telefon.

Rittig v kauze dostal devítiměsíční podmínku. Dále čelí návrhu na obžalobu v kauze jízdenek pro pražský dopravní podnik a také obžalobě z tunelování firmy Oleo Chemical, tam ho však dnes soud nepravomocně zprostil viny.