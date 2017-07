České Budějovice - Krajský soud v Českých Budějovicích by dnes měl vynést rozsudek nad mladíkem, který loni na Českobudějovicku napadl a zranil dva policisty, z nichž jeden na následky zranění zemřel. Státní zástupce pro osmnáctiletého Lukáše Hajného navrhl trest za vraždu v horní hranici sazby, která je 12 až 20 let. Obžalovaný by měl podle žalobce také poškozeným zaplatit odškodnění téměř půl milionu korun.

Hajný loni 18. prosince ve Velicích, části obce Dříteň na Českobudějovicku, napadl podle obžaloby dva policisty dřevěnou tyčí a nožem. Obžalovaný vypověděl, že byl v den vraždy pod vlivem drog, nepoznal policisty a myslel si, že jsou to teroristé. Pervitin a jiné drogy bral poslední čtyři roky. V závěrečné řeči se za svůj čin omluvil.

Státní zástupce Petr Dušek žádá pro Hajného zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou. Výjimečný trest nenavrhl jen proto, že se činu dopustil v mladistvém věku, řekl. Pro Hajného požaduje ochranné léčení. Obhájce Miroslav Kříženecký navrhl trest tři až deset, který stanovuje paragraf 360 trestního zákoníku pro lidi nepříčetné po použití návykové látky.