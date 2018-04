Zlín - Zlínská pobočka brněnského krajského soudu dnes začne znovu projednávat hlavní, takzvanou zlínskou větev metanolové kauzy. Jiří Vacula ze Zlínska odsouzený jako hlavní distributor otráveného alkoholu, který si odpykává patnáctiletý trest za obecné ohrožení, podal návrh na obnovu řízení. Vacula se podle obžaloby postaral o distribuci 10.000 litrů otrávené směsi tvořené metanolem a etanolem mezi další odběratele.

Návrh na obnovu řízení byl soudu doručen loni v prosinci. Vacula, který pomohl případ objasnit, v něm uvedl, že má k dispozici nové skutečnosti a důkazy soudu dříve neznámé. Soud ho v květnu 2014 odsoudil za obecné ohrožení na 15 let vězení. Jelikož byl od září 2012 ve vazbě, už má vykonáno přes pět let trestu. Dnešního hlavního líčení by se měl osobně zúčastnit.

V hlavní větvi kauzy metanol bylo v lednu 2014 obžalováno 31 lidí. Míchači kontaminované směsi, Slovák Rudolf Fian a Tomáš Křepela ze Zlína, byli odsouzeni na doživotí. Rozsudek před několika dny potvrdil Nejvyšší soud. Pravomocný rozsudek zmiňuje nejméně 117 lidí otrávených směsí, kterou vyrobili, z nichž nejméně 38 zemřelo. Za mřížemi skončilo i několik prodejců otráveného alkoholu.

Metanolová aféra začala 3. září 2012. Požití jedovatého alkoholu si vyžádalo desítky obětí. Poslední člověk, jehož úmrtí je spojováno s prodejem nelegálně vyráběného alkoholu, zemřel na konci února 2014 v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Metanolová kauza si od září 2012 do února 2014 v České republice vyžádala 48 životů.