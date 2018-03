Ilustrační foto - Pražský městský soud bude projednávat 11. května v pankrácké vazební věznici přípustnost vydání Rusa Jevgenije Nikulina do USA a Ruska. O vydání mladíka zadrženého v českém hlavním městě požádaly ve stejný den obě velmoci. Na snímku přicházejí k soudu ve věznici vpravo Nikulinův advokát Martin Sadílek a vzadu Nikulinovi rodiče.

Ilustrační foto - Pražský městský soud bude projednávat 11. května v pankrácké vazební věznici přípustnost vydání Rusa Jevgenije Nikulina do USA a Ruska. O vydání mladíka zadrženého v českém hlavním městě požádaly ve stejný den obě velmoci. Na snímku přicházejí k soudu ve věznici vpravo Nikulinův advokát Martin Sadílek a vzadu Nikulinovi rodiče. ČTK/Charvátová Anna

Praha - Pražský městský soud dnes projedná v pankrácké vazební věznici žalobu Rusa Jevgenije Nikulina na české ministerstvo vnitra. Údajný hacker, o jehož vydání usilují USA a Rusko, se snaží zvrátit rozhodnutí o neudělení azylu. Vnitro žádost zamítlo jako zjevně nedůvodnou, muž se podle úřadu pouze snaží vyhnout hrozící extradici k trestnímu stíhání.

Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače. Spojené státy viní muže z hackerských útoků mimo jiné na sociální síť LinkedIn. Rusko požaduje jeho vydání kvůli dřívější internetové krádeži.

Žádost o český azyl podal Nikulin koncem loňského roku a ministerstvo ji zamítlo v lednu. Podle úřadu neuvedl skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování nebo že mu hrozí vážná újma. Vnitro poukázalo také na to, že o udělení mezinárodní ochrany mohl usilovat už dříve.

Podle českých soudů je přípustná Nikulinova extradice do obou zemí, rozhodnutí je na ministrovi spravedlnosti. Jeho rozhodování však oddálil Ústavní soud, který minulý měsíc odložil vykonatelnost usnesení o přípustnosti vydání do doby, dokud neposoudí Nikulinovu ústavní stížnost. Podle některých zdrojů z ministerstva spravedlnosti to v praxi může znamenat zablokování vydání na dlouhou dobu.