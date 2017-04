Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 dnes bude pokračovat v projednávání vlastnického sporu o cyklus obrazů Slovanská epopej. Příbuzný malíře Alfonse Muchy John podal žalobu na Prahu, protože kulturní památka se podle něj nikdy nestala majetkem hlavního města. Praha totiž nesplnila umělcovu podmínku a nevystavěla pro epopej důstojné prostory.

Mucha Prahu zažaloval, protože se snažil zabránit zapůjčení díla do Asie, kam epopej letos v únoru přesto odcestovala. Tvrdí, že malíř obrazy daroval českému národu a nepřál by si, aby se vyvážely do ciziny.

Hlavní město se hájí mimo jiné tím, že malíř vlastníkem pláten vůbec nebyl, protože jejich vytvoření si u něj objednal americký mecenáš Charles Crane, který je věnoval Praze. Soudkyně proto Muchovi při minulém jednání uložila, aby obstaral důkazy o tom, že jeho předek nebyl pouhým zhotovitelem díla. Pokud je nepředloží, spor prohraje.

Dvacítka velkoplošných obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami českého národa bude do června k vidění v Tokiu. Původně se poté měla přesunout i do Číny, ministerstvo kultury to však nepovolilo.