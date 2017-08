Nikósie - Když fotbalisté Slavie před deseti lety poprvé a dosud naposledy hráli základní skupinu Ligy mistrů, záložník Tomáš Souček podával hráčům míče. Teď může dvaadvacetiletý středopolař sám pomoci k druhému postupu do hlavní fáze. Pražanům bude v úterním úvodním duelu závěrečného 4. předkola na půdě APOELu Nikósie chybět zraněný Simon Deli a Souček tak má větší šanci, že bude v základní sestavě.

Mohl by nastoupit na pozici defenzivního záložníka, odkud by se mohl zatáhnout do obrany Michael Ngadeu. "Je to možnost, takže uvidíme, co zvolí trenér. Když na mě ukáže, udělám vše pro to, abychom zvítězili. Bez Simona to nebude lehké, ale máme plno hráčů, kteří ho mohou nahradit," řekl novinářům Souček.

"Když si zahraju, bude to jen plus. Byl by to pro mě asi největší a nejdůležitější zápas. Nejtěžší byl asi (s reprezentací) v Belgii, ale tady ten je nejdůležitější. Ale věřím, že moc nervózní nebudu. Jak vstoupím na hřišti a dám pár přihrávek, tak to bude pryč," dodal Souček, spolu s Jaromírem Zmrhalem jediní dva odchovanci Slavie v nynějším A-týmu.

Na dosud jedinou účast Pražanů v základní skupině Ligy mistrů před deseti lety dodnes vzpomíná. "Chodil jsem podávat míče a byl jsem i mezi fanoušky. Každý zápas jsem fandil, bylo to krásné. Takže určitě to chci přenést, aby to bylo i tento rok," uvedl Souček. "V domácím zápase o postup proti Ajaxu jsem byl zrovna na tribuně. Fandil jsem, byl to krásný zážitek, vážím si toho. A věřím, že se to může stát i teď," dodal.

Po vyřazení Borisova ve 3. předkole nyní dělí Slavii od základní skupiny dva zápasy s APOELem. "Už je to blízko, je to jeden dvojzápas, ale soustředíme se hlavně na ten první zápas. Chceme dát venku branku a nejlépe žádnou nedostat. Nejvíc spokojený bych byl s výhrou. O dvě branky by to bylo o to hezčí. To bych si přál," prohlásil Souček.

Připravuje se na to, že Slavia bude při zápase čelit velkému vedru, i když výkop je až v 21:45 místního času. "Jsme na to zvědavi, chystáme se na to celý týden, dáváme do sebe hodně vody. Už jsme na to najeli celý týden, aby to pro nás nebyl takový šok. Na Kypru je o deset stupňů víc, naštěstí byla vedra i v Čechách. Doufám, že se s tím všichni vypořádáme. Skládáme všechny síly, co máme a dáme do toho vše," uvedl Souček.

"Zatím nejpozději jsem hrál od 20:45. Při zápase bude pořád těch 30 stupňů, takže myslím, že to ani nebude znát, že je tak pozdě večer," dodal Souček.

Předpokládá, že APOEL bude mít individuálně velmi silné hráče. "Jsou to všechno Španělé, Brazilci, Portugalci, takže takoví hračičkové spíš. Musíme hrát spíš jako tým a jako tým to zvládnout," dodal.