Teplice - Od roku 1994 stojí v čele lázeňských Teplic, od roku 2000 je senátorem, loni poprvé zasednul i v krajském zastupitelstvu, stal se místopředsedou Senátu. Jaroslav Kubera (ODS) oslaví příští týden sedmdesáté narozeniny. V rozhovoru s ČTK řekl, že jak senátní, tak komunální volební období je pro něj poslední. Chce se věnovat blízkým, na které neměl více než 25 let v politice dostatek času.

Kubera stojí v čele Teplic nepřetržitě od roku 1994. Současné volební období považuje rozhodně za poslední v Senátu, v Teplicích ale definitivně skončit ještě nechce. "Tady to bude tak, že bych byl třeba obyčejný zastupitel a věděl a mohl svou chabou řečí brzdit to utrácení. Protože ono samozřejmě nastane," řekl ČTK primátor.

Kubera se dlouhá léta bránil kandidatuře v krajských volbách. Poprvé se na kandidátce objevil až loni, na posledním, 55. místě. Chtěl pomoci ODS k lepšímu výsledku. A preferenčními hlasy přeskočil na místo druhé a stal se krajským zastupitelem. "Pak nastalo dilema, jestli se vzdát ve prospěch náhradníka. To jsem zavrhnul, protože to by nebylo fér vůči těm lidem, kteří mi dali hlas," řekl Kubera.

V ODS opatří dlouhá léta k nejvýraznějším tvářím. O tom, že by stranu opustil, nepřemýšlel ani v době, kdy padla téměř na dno a preference jí šanci na úspěch nedávaly. "To mě nikdy nenapadlo. A pokud mě nevyloučí, protože občas nemám úplně shodné názory, tak tam vydržím," řekl Kubera.

Sám říká, že každý nový zákon je horší než ten předchozí. Hloupých zákonů prošly podle Kubery za jeho šestnáctileté působení v Senátu desítky. "Ale to nejhorší, to nebyl zákon. To byla mezinárodní smlouva, jmenovala se Lisabonská smlouva. A jeden z těch podobných byla euronovela ústavy, která umožnila, že jsme se dostali do absolutního područí Bruselu," vysvětluje euroskeptik Kubera.

Příští týden oslaví sedmdesáté narozeniny. S úsměvem říká, že ve skutečnosti je ještě starší. "Je mi 73 a půl, tak jaképak oslavy. Já jsem si to spočítal. Tím, že nechodím na obědy, tak tím získávám hodinu denně, a tím, že málo spím, tak jsem to propočítal, tak to dělá tři a půl roku navíc," řekl Kubera. Relaxuje u televizních dokumentů nebo sportem.

Největší dluh za léta v politice má vůči blízkým. "Já sice rád říkám, že 50 let žiju s jednou ženou, ale už neříkám, že mimo ni mám dvě milenky. Jedna se jmenuje politika s malým p, která mě už kvůli byrokracii skoro přestává bavit. A to druhé je politika s velkým P, která mě ještě nepřestala bavit," řekl Kubera.

Jaroslava Kuberu láká práce v médiích. Připravený už má vlastní projekt se zkratkou KO - Kuberovy otázky. "Teď hledám televizi, které ho nabídnu. Tam bych měl aktivitu, která by mě nesmírně bavila. O hosty by nouze nebyla, ale někteří by ani nepřišli, protože by věděli, že ty otázky..., já už bych věděl, na co se jich ptát," doplnil Kubera.

V posledních dnech zaznívá Kuberovo jméno mezi potenciálními kandidáty na prezidenta. Možnou kandidaturu mu prý zatím neschválila manželka. Kuberu by lákal souboj s Milošem Zemanem. "Tady (v Teplicích) už byl dvakrát, tak jsem mu vždycky říkal, že proti němu budu kandidovat. Tak vždycky zvedal palec a smál se do chvíle, než jsem se zeptal, jestli mě podpoří v druhém kole. Pak už se nesmál. Pro mě kampaň s Milošem by byla ani ne nějaká namáhavá. Byla by zajímavá, bez ohledu na výsledek," řekl Kubera. V kandidatuře na prezidenta ho lidé podporují. "Dostal jsem e-mail od jednoho člověka, který mi psal, že mi fandí, ale že bych vypadal blbě na známkách. Tak jsem mu odepsal, že photoshop dělá zázraky," dodal.