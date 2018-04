Zlín - Domácí fotbalový pohár MOL Cup pozná ve středu večer druhého finalistu. Obhájce trofeje Zlín od 18:00 přivítá Jablonec a bude mu chtít oplatit březnový domácí debakl z ligy 0:4. Vítěz se ve finále utká s pražskou Slavií, která před týdnem vyřadila Mladou Boleslav.

Zlínu před necelými dvěma měsíci proti Jablonci hrubě nevyšla premiéra pod novým trenérem Vlastimilem Petrželou, ale od té doby se zvedl. Bodoval ve třech z posledních čtyř ligových zápasů a po víkendové výhře 1:0 v Mladé Boleslavi se vzdálil sestupovým příčkám v tabulce.

"Tehdy s Jabloncem nám nic nefungovalo. Hráči se nezajišťovali, nesmyslně jsme nakopávali míče a nabízeli soupeři laciné góly. Od té doby se situace změnila, naše hra se postupně zlepšuje. Máme soupeři co oplácet," řekl Petržela.

"Ševci" se poprvé v této sezoně poháru představí doma, kde ale poslední tři ligové zápasy prohráli a neskórovali v nich. "Prioritou je pro nás ligová záchrana, pokusíme se ale využít výhodu domácího prostředí k postupu do finále poháru. Trápí nás však problémy s marodkou," uvedl Petržela, jemuž budou chybět nejméně čtyři hráči, zatímco hosté jsou kompletní.

Jablonec se Zlínem sedmkrát za sebou neprohrál a poslední tři vzájemné zápasy vyhrál bez inkasované branky. Oba celky se v poháru dosud utkaly třikrát a pokaždé se z postupu radoval hostující tým.

"Bude to úplně jiné utkání než to, které jsme hráli ve Zlíně v lize. Pohár je jiná soutěž, navíc Zlín je už taky někde jinde a dostal se do nějaké pohody. Trenér si to tam už sumíruje podle svých představ," uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

Jeho svěřenci jsou na rozdíl od Zlína ve hře o evropské poháry i v lize. V pátek sice na Spartě utrpěli po devíti zápasech první soutěžní porážku na jaře, ale z šestého místa v tabulce ztrácejí na třetí Olomouc jen čtyři body. Poháru přikládají Jablonečtí stejnou váhu, neboť jeho vítěz jde přímo do základní skupiny Evropské ligy, jako se to vloni povedlo Zlínu.

"Musíme k tomu přistoupit stejně jako k ligovým nebo předchozím pohárovým zápasům. Jde o druhou nejcennější trofej v republice a pro každý tým by to mělo být prestižní," dodal Rada.

Jeho celek usiluje o devátou účast v pohárovém finále, Zlín o třetí.

Statistické údaje před semifinále MOL Cupu: Fastav Zlín - FK Jablonec Výkop: středa 25. dubna, 18:00 (ČT sport). Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Pochylý. Poslední vzájemný zápas: 0:4 (v lize, 3. března 2018). Předpokládané sestavy: Zlín: Zlámal - Matejov, Bačo, Gajič, Bartošák - Jiráček, Hnaníček - Ekpai, Traoré, Holzer - Vukadinovič. Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust, V. Kubista, Trávník, Jovovič - Chramosta, Doležal. Absence: Kopečný, Hronek, Vyhnal, Janíček (všichni zranění) - nikdo. Nejlepší střelci v poháru: Mehanovič (3) - Chramosta (3). Zajímavosti: - Jablonec vyhrál poslední 3 vzájemné zápasy při skóre 8:0 - Zlín v posledním vzájemném duelu na začátku března prohrál doma v lize s Jabloncem 0:4 při premiéře trenéra Vlastimila Petržely - Zlín od výhry 2:1 v Jablonci v osmifinále poháru v roce 2008 nevyhrál ani jeden z následujících 7 vzájemných zápasů - Zlín s Jabloncem se utkaly v poháru 3x a pokaždé se radoval hostující tým - Jablonec dal v posledních 3 zápasech ve Zlíně vždy nejméně 2 branky - Zlín je obhájcem trofeje, pohár vyhrál 2x (1970, 2017) - Jablonec vyhrál pohár 2x (1998, 2013) - Zlín byl ve finále poháru 2x, Jablonec 8x - Zlín prohrál jediné z posledních 4 utkání - Zlín prohrál poslední 3 domácí zápasy a nedal v nich gól - Zlín bude hrát poprvé v tomto ročníku poháru doma - Jablonec v pátek prohrál na Spartě 0:2 a po 9 zápasech utrpěl první soutěžní porážku na jaře - Jablonec v posledních 3 zápasech nevyhrál a 2x za sebou neskóroval - vítěz se ve finále utká s pražskou Slavií