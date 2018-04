Čeští tenisté se zúčastnili tiskové konference 3. dubna 2018 v Ostravě k zápasu druhé divize Davisova poháru proti Izraeli. Český výběr se v něm už bez obvyklých opor Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka bude pokoušet o vítězství a postup do zářijové baráže o návrat do Světové skupiny. Na snímku zprava jsou tenisté Jiří Veselý a Adam Pavlásek.

Čeští tenisté se zúčastnili tiskové konference 3. dubna 2018 v Ostravě k zápasu druhé divize Davisova poháru proti Izraeli. Český výběr se v něm už bez obvyklých opor Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka bude pokoušet o vítězství a postup do zářijové baráže o návrat do Světové skupiny. Na snímku zprava jsou tenisté Jiří Veselý a Adam Pavlásek. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Domácí jednička Jiří Veselý zahájí utkáním s Edanem Lešemem ostravský zápas českých tenistů v druhé divizi Davisova poháru proti Izraeli. Na antuce v hale v Porubě se dnes začne hrát v 15:00. Poté nastoupí ke své premiéře ve dvouhře v soutěži Adam Pavlásek, proti němuž se postaví Dudi Sela.

Čeští tenisté začínají v soutěži o "salátovou mísu" novou éru bez bývalých opor Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka, kteří se postarali o tituly v letech 2012 a 2013. Potřebují vyhrát, aby postoupili do zářijové baráže o návrat mezi elitu.

V sobotu začne ve 12:00 čtyřhra, do které kapitán Jaroslav Navrátil nahlásil Lukáše Rosola a Romana Jebavého. Proti nim by měli hrát Jišaj Oliel a Jonathan Erlich. Následovat budou zbylé dvě dvouhry. Zápasy nižší evropsko-africké zóny, do které Češi loni sestoupili ze Světové skupiny, se hrají dva dny a každé utkání jen na dva vítězné sety.