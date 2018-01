Bratislava - V českých prezidentských volbách se rozhodne o tom, zda zemi povede nudný proevropský akademik se slušným vystupováním nebo žoviální politik s propagandistickou, prokremelskou rétorikou, postavenou na zastrašování, napsal slovenský zpravodajský portál Aktuality.sk. V posledním televizním duelu obou kandidátů byl podle něj úřadující prezident Miloš Zeman stejně slabý jako soupeř o post hlavy státu Jiří Drahoš. List Sme napsal, že kampaň vyrovnala šance Zemana a Drahoše na zvolení.

"Druhé kolo prezidentských voleb je do jisté míry soubojem civilizací, kultur," napsal portál Aktuality.sk. Na jedné straně stojí současný prezident Zeman, který je zkušeným politickým matadorem a který hraje na citlivé struny, z níž nejcitlivější je zastrašování migranty. Zemana označil portál politikem, který vidí směřování země na východ, tedy k Rusku a Číně.

"Zeman je příkladem politika, který by už neměl zastávat vysoké posty. A možná žádné. V historii České republiky patřil k nejvlivnějším a nejdůležitějším lidem. Dnes je ovšem pro demokracii v zemi velkým rizikem," uvedl portál.

Akademik Drahoš je zase podle portálu politickým laikem. "Nemá ani zdatný verbální projev. Na druhé straně nepolarizuje společnost strachem a nenávistí. A uvědomuje si, že místo moderní České republiky je v západní Evropě, přesněji v Evropské unii," uvedl portál.

Portál Aktuality.sk napsal, že v posledním televizním duelu prezidentských kandidátů byl Drahoš útočný a čas od času vytáhl vtipnou poznámku, ale nevyhnul se slabým momentům. Zeman podle portálu zase působil nudně a zpomaleně než obvykle.

"Drahoš bude slušný, ale nevýrazný. Zeman svůj stín nepřekročí," napsal list Sme o budoucím prezidentovi ČR. Dodal, že v případě zvolení Zemana bude Česko pět let čekat na nového prezidenta, který může obnovit úctu k úřadu, a že Zeman kromě populismu a demagogie do české politiky nic zásadního nepřinesl.

Bývalý šéf České akademie věd Drahoš podle Sme není člověkem, který by se orientoval v politice a v případě zvolení hlavou státu to bude vidět. "Po vyprchání prvotní euforie Drahošových voličů z toho, že vulgární a útočný Zeman odešel z Pražského hradu, nastanou první chvíle vystřízlivění z Drahoše. Ukáže se i to, že Drahoš navzdory vkládaným nadějím není Václav Havel, dokonce ani Václav Klaus," soudí list. Doplnil, že po Zemanovi by země ale měla důstojného prezidenta, který úmyslně nerozděluje společnost.

Podle listu Denník N Drahoš ve druhé televizní debatě prezidentských kandidátů odrážel výpady Zemana a nejlepší výkon v prezidentské debatě předvedla Česká televize a její moderátorka. Také portál Aktuality.sk napsal, že duel vyhrála moderátorka a že Zeman byl slabý jako Drahoš.