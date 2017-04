San Diego (USA) - Martin Šonka skončil ve druhém závodu seriálu Red Bull Air Race v akrobatickém létání v San Diegu na pátém místě a celkově dál vede. Další český pilot Petr Kopfstein byl šestý. Vítězství v Kalifornii vybojoval Japonec Jošihide Muroja, s kterým Šonka prohrál čtvrtfinálový souboj o dvě desetiny sekundy.

"Mrzí mě to hodně. Dvě desetinky je malý rozdíl, musíme se s týmem podívat, kde jsme je ztratili. Podařilo se mi letět víceméně podle plánu, ale zkrátka to dneska na Jošiho nestačilo," uvedl Šonka, který v únoru vstoupil do sezony historickým vítězstvím v Abú Zabí.

V San Diegu se mu tolik nedařilo. Po třetím místě v kvalifikaci narazil v prvním kole na Francouze Nicolase Ivanoffa, s kterým prohrál, ale jako nejrychlejší z poražených postoupil. "Byly to trošku nervy, ale povedlo se," konstatoval Šonka. V dalším souboji podlehl i Murojovi, ale díky dosaženému času skončil pátý.

"Štěstím rozhodně neskáču, ale úplně špatné to také nebylo. Létali jsme tady konzistentně rychle a časy patřily k nejrychlejším. To nám vloni chybělo. Celkově se nám podařilo udržet vedení, což je fajn," řekl Šonka. Průběžné pořadí vede s 21 body o pět bodů před mistrem světa Němcem Matthiasem Doldererem, třetí Muroja je o další bod zpět.

Kopfstein poprvé postoupil mezi nejlepší osmičku, v níž ho porazil Dolderer.

Další závod se koná 3. a 4. června v japonské Čibě.