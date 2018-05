Praha - Snímek Solo: Star Wars Story, který natočil režisér Ron Howard, je po Rogue One: Star Wars Story druhým filmem ze série Anthology ze světa Star Wars. Jedná se o takzvaný spin-off, tedy příběh odvozený od hlavní linie projektu, který rozvíjí jeden její motiv. Děj snímku, který vstoupí do českých kin 24. května, představuje sympatického hvězdného lumpa Hana Sola v době jeho mládí před setkáním s hlavními hrdiny série Hvězdných válek.

Roli mladého Hana Sola, kterého ve Star Wars ztvárnil Harrison Ford, se ujal méně známý herec Alden Ehrenreich. "Harrison Ford je tak ojedinělý a je s tou postavou za ty dlouhé roky natolik spjatý, že pokusit se mu vyrovnat je skutečně gigantický úkol," uvedla producentka Kathleen Kennedyová. "Nehledali jsme někoho, kdo by vypadal jako Harrison. Nechtěli jsme, aby se jednalo o jeho imitátora nebo někoho, kdo imituje Hana Sola. Toužili jsme po herci, který by dokázal odhalit všechny ty vlastnosti, které Hana Sola činí tak oblíbeným a tak nespoutaným," dodala.

Solova dobrodružství se opět odehrávají kdesi v "předaleké galaxii" a hlavní hrdina se s lehkosti sobě vlastní pohybuje v nebezpečném zločineckém podsvětí. Fanoušci Hvězdných válek se dozvědí, za jakých dramatických okolnosti Solo potkává mohutného Chewbaccu (Joonas Suotamo), svého budoucího kopilota, nebo známého hazardního hráče Landa Calrissiana (Donald Glover), od kterého získá svoji proslulou vesmírnou loď Millennium Falcon. Výraznou postavou je také profesionální zločinec Beckett v podání Woodyho Harrelsona.

Děj se začíná odehrávat na planetě Corellie, kde vládne krutá bytost Lady Proxima, a poté se přesouvá do galaxie, kde vládne bezpráví a zločinecké syndikáty. Divák není ošizen o efektní bitvy, příběh zrazené lásky a nechybí ani humor v podobě aktivistické droidky bojující za rovnoprávnost a práva droidů.

Pašerák s dobrým srdcem Han Solo je legendární postavou série Star Wars. "Je velice autentický. Je to darebák, je to svéráz a působí do jisté míry tajemně. Pohledný, neuvěřitelně charismatický a okouzlující - to je v případě hrdiny ze světa Star Wars neodolatelná kombinace," podotkla producentka Kennedyová.

Autorem scénáře je Lawrence Kasdan, scenárista snímků Impérium vrací úder a Návrat Jediů. "Vždycky mě zajímala minulost nepředvídatelného hrdiny Hana Sola, se kterým se setkáváme poprvé v baru v Mos Eisley. Z mého pohledu se jedná o nejzajímavější postavu celé ságy," konstatoval Kasdan.