Praha - České obci sokolské chybí asi 120 milionů korun na investice do Tyršova domu na Malé Straně, který obec vlastní od roku 1921 a kde sídlí. ČTK to sdělila starostka Sokola Hana Moučková. Obec podle ní na podnět premiéra Andreje Babiše (ANO) zpracovala podklad s nutnými investicemi a úpravami. Sokol má podle prezidentky s financováním investic a provozu historického paláce dlouhodobě problém.

V Tyršově domě obec provozuje areál s tělocvičnami, krytým bazénem a dalšími sportovišti. Podle Moučkové je využívají jak členové Sokola, tak široká veřejnost. Provoz objektu nicméně letos nijak nepodpořilo ministerstvo, dotaci Sokol získal jen od pražského magistrátu a Prahy 1. "Tyršův dům má obrovský význam pro aktivní život obyvatel centra Prahy a má také obrovský význam svou pozicí v památkové rezervaci UNESCO. Proto mi připadá dosti přezíravý postoj státních orgánů naprosto nepochopitelný," uvedla starostka.

Současná krize ve financování sportu podle ní neumožňuje žádné investice do modernizace Tyršova domu, obec má problém sehnat peníze i na provoz a nutnou údržbu. "Provádíme pouze nejnutnější opravy, a to je do budoucna rozhodně neudržitelný stav," zakončila Moučková. Stavebně-technický stav paláce je podle ní uspokojivý.

Problémy mají i menší sokolské jednoty. "Je pravda, že získat dotaci nebo grant je v současné době čím dále těžší a stojí nás to čím dál více našeho volného času," uvedl starosta TJ Sokol Spořilov Rudolf Tauchman. I tak se podle něj nicméně spořilovským sokolům, kterých je zhruba 800, daří udržovat sokolovnu v dobrém stavu a postupně ji i modernizovat.

V pražské župě je organizováno 23 sokolských obcí, které často provozují několik sportovních oddílů. V ČR má nyní Sokol celkem 1063 tělovýchovných jednot. Téměř každá jednota má svou sokolovnu.

Členská základna Sokola má v republice zhruba 160.000 členů. Jejich celkový počet sice za posledních deset let poklesl přibližně o 20.000, přibývá mezi nimi ale dětí a mládeže. Zatímco v roce 2008 bylo v Sokolu kolem 63.000 žáků a dorostenců, teď je jich asi o 11.000 víc. Dvě třetiny členů Sokola tvoří děti a mládež do 26 let, naopak dospělých sokolů ubývá. Jde o jedno z nejpočetnějších občanských sdružení.

Organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Z původně pražského spolku se do konce 19. století stalo celonárodní hnutí. Za obou světových válek byl Sokol rozpuštěn. V době největšího ohrožení nacistickým Německem cvičilo na 10. sletu v roce 1938 na 350.000 sokolů, na které se přišlo podívat přes dva miliony diváků. Po druhé světové válce přesáhl počet sokolů jeden milion. V roce 1952 komunisté sokolské organizace opět zrušili. Po jejich znovuobnovení v roce 1990 měl Sokol asi 200.000 členů.