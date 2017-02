Sokol ve Washingtonu, který sdružuje české a slovenské krajany, letos slaví 70 let od svého založení. V rámci Spojených států patří k těm nejmenším, nemá ani vlastní sokolovnu a tělocvičnu si musí pronajímat. Snímek z 18. ledna.

Sokol ve Washingtonu, který sdružuje české a slovenské krajany, letos slaví 70 let od svého založení. V rámci Spojených států patří k těm nejmenším, nemá ani vlastní sokolovnu a tělocvičnu si musí pronajímat. Snímek z 18. ledna. ČTK/Zápotocký Aleš

Washington - Sokol v hlavním městě Spojených států, který sdružuje české a slovenské krajany, letos slaví 70 let od svého založení. Nemá sice ani vlastní sokolovnu a v rámci USA patří k těm nejmenším, mezi členy si ale vysloužil pověst sdružení s rodinným zázemím.

"Máme okolo 70 platících členů, přátel Sokola je pak asi 400," řekl v rozhovoru s ČTK starosta washingtonského Sokola Miloš Toth. Sám v americkém Sokole působí od roku 1990, kdy do USA přijel. Čtyřiapadesátiletý Toth začínal jako řadový člen, pak několik let působil jako pokladník, poté jako zástupce starosty a poslední tři roky washingtonskou pobočku vede. To, že sokolové v hlavním městě USA nemají vlastní zázemí a prostory si musejí pronajímat, za nevýhodu nepovažuje.

"Před 30 či 40 lety byla snaha sokolovnu postavit, vybraly se peníze, ale ze stavby sešlo. Peníze sice zůstaly, ale za ty roky jejich hodnota klesla, takže kdybychom dnes chtěli za ty peníze postavit sokolovnu, tak by to stačilo možná tak na nějakou malou maringotku," vysvětlil Toth.

I když washingtonské sdružení, které se oficiálně jmenuje American Sokol Washington, DC, se oproti sokolským organizacím v Chicagu či New Yorku opírá o výrazně menší členskou základu, je velmi aktivní. A to nejen ve sportu, ale i v kultuře.

"Jako pravidelné týdenní akce máme československou školu," řekl Toth s tím, že v rámci školy funguje i školka. Třídy, které se scházejí každý pátek večer na základní škole v Bethesdě nedaleko Washingtonu, jsou české a slovenské, což umožňuje krajanům v oblasti Washingtonu dopřát svým dětem organizovanou výuku jazyků z původních vlastí. To k členství přilákalo i 38letou Martinu Kallanovou původem ze Slovenska, která v USA žije deset let.

"Členkou jsem se stala, protože mám malé děti, které teď navštěvují slovenskou školku, sama v ní učím třetím rokem," řekla Kallanová. Doplnila, že její třídu navštěvuje devět dětí.

Češtinu ve školce učí 42letá Radka Herndonová, která do USA přišla před 16 lety. Jako další aktivity Sokola zmínila letní a zimní tábory, orientační závody, volejbal, gymnastiku nebo vodácké a turistické výlety.

"To, co jsme sami zažili jako děti, se snažíme dávat i našim dětem tady," řekla Herndonová. Zdůraznila, že zatímco jiné sokolské organizace v USA často fungují v anglickém jazyce, ve Washingtonu vládne čeština a slovenština. "Jsme takoví rodinní, asi proto to tu lidé mají tak rádi," dodala.

Na předávání původní mateřštiny dětem jsou washingtonští sokolové náležitě hrdí a výuce jazyka věnují velkou pozornost. "V zimě pořádáme lyžařské kempy, které fungují asi 13 let. Přes týden lyžujeme pod dozorem profesionálních lyžařů, zveme si instruktory z Česka či Slovenska, zaplatíme jim letenky a poprosíme je, aby děti trénovali v rodném jazyce," řekl Toth.

Sokol ve Washingtonu úzce spolupracuje s českým velvyslanectvím. Na ambasádě například pořádá šibřinky, tedy masopustní veselí. "Každý rok máme nějaké téma, loni to byly české filmy, letos je to černá a bílá," uvedl starosta. Pravidelně se konají i mikulášské besídky či kateřinské a josefské zábavy.

Zatímco sokolské hnutí ve Spojených státech již oslavilo 150. výročí, ve Washingtonu si nejstarší česká tělovýchovná organizace musela počkat až do května 1947. Debaty o založení washingtonské pobočky jsou ale mnohem starší. Zajímavostí v metropoli USA nyní je, že zde působí hned dva sokolské spolky. Ten druhý, který vznikl před asi pěti lety, se jmenuje Slavic-American Sokol a zaměřuje se na širší slovanskou komunitu, ne jen na české a slovenské krajany.

"Máme několik členů, kteří působili v obou Sokolech, ale pak se stali aktivní v tom našem," řekl Toth. Takovým příkladem je Radka Herndonová, která začínala právě v tom slovanském.