Damašek - V severozápadní syrské provincii Idlib už nepůsobí teroristická organizace Islámský stát (IS). Přes 200 radikálů s rodinami se dnes vzdalo koalici povstaleckých skupin. S odkazem na sdělení představitele rebelů a exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) o tom informovala agentura AFP.

Asi 400 lidí, včetně bojovníků IS, jejich příbuzných a zraněných se vzdalo koalici povstalců, uvedl mluvčí skupiny Džajš an-Nasr, která v koalici působí. Jeho kolega dodal, že povstalci IS ostřelovali u města Al-Chuajn, dokud se nevzdali. Bojovníky teď čeká výslech s cílem zjistit, zda v regionu nejsou takzvané spící buňky. Následně stanou před soudem.

Islámský stát dříve ovládal značnou část severní a centrální Sýrie; působil v provinciích Hamá, Homs, Halab (Aleppo) a Rakka. Loni teroristická organizace přišla o většinu svého území a stáhla se na rozhraní provincií Hamá, Idlib a Halab. V žádné z těchto provincií podle SOHR už ale nepůsobí.

Syrská vládní vojska IS vyhnala z Hamá do provincie Idlib minulý týden, uvedl šéf SOHR Ramí Abdar Rahmán. "Asi 250 bojovníků IS s rodinami, dohromady asi 400 lidí, bylo v obležení v Al-Chuajnu... z Idlibu, Hamá a Halabu byl IS vypuzen," dodal.

Malý počet bojovníků IS stále působí v provinciích Homs, Dajr az-Zaur a Hasaka a také v okolí hlavního města Damašku.

Islámský stát měl před více než čtyřmi lety v provincii Idlib "islámský guvernorát", ale začátkem roku 2014 ho z regionu vypudili islamističtí povstalci a jejich spojenci. O rok později tito povstalci z provincie vyhnali vládní vojska. V současné chvíli ale syrská armáda usiluje o znovuzískání Idlibu a provincii bombarduje. Podle povstalců vojska prezidenta Bašára Asada umožnili džihádistům z IS uchýlit se do Al-Chuajnu.