Damašek - Bombardování si dnes ve východní Ghútě vyžádalo dalších 13 obětí na životech, včetně tří dětí. Uvedla to Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která dění v Sýrii dlouhodobě monitoruje. Armáda syrského prezidenta Bašára Asada zahájila intenzivní bombardování povstalci ovládaného regionu na pomezí Damašku v neděli. Od té doby si nálety podle OSN a SOHR vyžádaly více než 300 mrtvých mezi civilisty.

Syrská vláda a její spojenec Rusko odmítají, že bombardování je zaměřeno na civilisty. Tvrdí, že si povstalci z místních dělají živé štíty.

"Nejméně 13 lidí, včetně tří dětí, přišlo o život ve městě Dúmá," uvedla SOHR s tím, že dalších asi 120 lidí v oblasti bylo zraněno. Od neděle si podle SOHR bombardování vyžádalo nejméně 335 mrtvých mezi civilisty, mezi nimiž jsou desítky dětí. Dúmá je nejvýznamnější město východní Ghúty, ale zasažena byla i další města v regionu.

Ve stejném období povstalci při ostřelování Damašku podle SOHR zabili 15 lidí.

Zvláštní zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura dnes uvedl, že doufá v politické řešení situace ve východní Ghútě prostřednictvím rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Nebude to však jednoduché, dodal. Není jiná alternativa než příměří a dohoda, která by umožnila do regionu dovézt humanitární pomoc, zdůraznil.

Rusko má v OSN právo veta a je Asadovým spojencem. Dnes Moskva uvedla, že docílit v Ghútě příměří nebude snadné. Za násilí v oblasti jsou zodpovědní teroristé, nikoliv Rusko a syrská vláda, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Krátce nato však ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov oznámil, že Moskva je ochotna zvážit schválení rezoluce OSN o třicetidenním příměří v Sýrii za předpokladu, že se klid zbraní nebude vztahovat na samozvaný Islámský stát (IS), islamistické skupiny napojené na mezinárodní teroristickou síť Al-Káida a další skupiny, které s nimi spolupracují a "ostřelují obydlené části Damašku".

Obyvatelé východní Ghúty v telefonickém rozhovoru s agenturou Reuters uvedli, že letadla region bombardují z výšky, což nasvědčuje tomu, že jde o modernější ruské letouny.

Jedna z hlavních povstaleckých skupin v Ghútě se domnívá, že cílem Moskvy je naprostá kapitulace rebelů. O příměří prý Rusko zájem nemá. "Postoj Ruska je takový, že se máme zcela vzdát Asadově diktatuře," uvedl Vaíl Alván, který je mluvčím islamistické povstalecké skupiny Fajlak ar-Rahman. V bombardování východní Ghúty Moskva podle něj v podstatě nevidí problém.

Syrské vládní jednotky obléhají východní Ghútu od roku 2013. Jde o poslední větší území u Damašku, které mají pod kontrolou tisíce povstalců z různých skupin. V obležení tam žije na 400.000 civilistů, kteří trpí nedostatkem potravin a léků.

Syrská vláda zintenzivnila boje za znovudobytí východní Ghúty začátkem tohoto měsíce, od té doby při nich zahynulo několik set lidí. V uplynulých týdnech syrské vládní jednotky podporované Ruskem zesílily i bombardování rebely ovládané severozápadní provincie Idlib.

Podle deníku Al-Watan, který je blízký syrské vládě, jsou letecké údery přípravou na pozemní operaci.