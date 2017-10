Damašek - Arabsko-kurdské milice SDF dobyly z rukou bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS) město Rakka, které dříve sloužilo jako hlavní bašta IS v Sýrii. S odkazem na dnešní sdělení exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) to uvedly agentury AFP a Reuters.

Ofenzivu s cílem dobýt Rakku zahájily milice SDF s pomocí mezinárodní letecké koalice vedené Spojenými státy a speciálních pozemních jednotek USA letos v červnu. Širší ofenziva s kódovým označením Hněv Eufratu, jež měla za cíl tuto baštu IS dobýt, začala už loni v listopadu, když jednotky dobyly okolní regiony v provincii.

Arabsko-kurdské milice dnes oznámily, že získaly kontrolu nad nemocnicí a stadionem, posledními dvěma baštami IS ve městě. Podle místního velitele SDF se několik bojovníků IS ukrývá ještě v centru města, tam proti nim postupuje SDF a rovněž čelí bombardování mezinárodní letecké koalice.

Mluvčí mezinárodní letecké koalice plukovník Ryan Dillon nicméně zdůraznil, že město je plné nášlapných min a různých jiných výbušných zařízení, které teď bude nutné likvidovat.

Islámský stát v roce 2014 vyhlásil chalífát v částech severního Iráku a Sýrie, které dobyl. Rakka měla sloužit jako jeho hlavní město a byla místem, odkud džihádisté plánovali další útoky.

Ztráta Rakky je proto symbolem dalšího zásadního oslabení IS, který letos v červenci přišel o Mosul, svou hlavní baštu v Iráku. Území pod kontrolou radikálů se dál zmenšuje vlivem ofenzivy, kterou proti IS odděleně vede syrská armáda podporovaná Ruskem a arabsko-kurdské milice, za nimiž stojí mezinárodní letecká koalice v čele se Spojenými státy.