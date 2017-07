Clearwater (USA) - Poslední zápas ve skupině C na mistrovství světa juniorek českým juniorským reprezentantkám nevyšel a Portoriku podlehly 1:2. Do vyřazovací části soutěže tak české softbalistky vstoupí ze druhého místa ve skupině. V sobotu nastoupí v play off proti týmu Chinese Taipei.

Do utkání vstoupily české hráčky velmi dobře. S bronzovými medailistkami z minulého šampionátu vedly do sedmé směny 1:0 bodem Veroniky Klimplové. Portoriko bylo zaskočeno skvěle házející nadhazovačkou a také výbornou obranou českého týmu. Jindy bouřliví fanoušci Portorika neměli příliš chuti rozeznít své bubny. V dramatickém závěru dohrávky poslední směny ale dokázaly hráčky Portorika zvrátit stav utkání a po dvou tvrdých odpalech za vnější pole zvítězily 2:1.

Utkání dominovaly obě nadhazovačky, které neumožnily soupeřkám trvalejší tlak na pálce. V českých barvách byly k vidění skvělé zákroky ve vnějším poli, které byly oceněny bouřlivým potleskem.

V sobotu juniorky nastoupí v play off proti týmu Chinese Taipei, a budou tak bojovat o postup mezi nejlepších šest týmů na mistrovství světa.

Zápas začne v 18:00 SELČ a sledovat jej bude možné na webu turnaje http://www.wbsc.org