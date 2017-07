Clearwater (USA) - Po sedm dní bojují juniorky z 26 zemí o medaile na softbalovém MS v americkém Clearwateru. České reprezentantky ve svých úvodních zápasech nezaváhaly, postupně porazily Indii, Argentinu a silný Nový Zéland.

Ve svém prvním zápase hráčky nastoupily v pondělí proti výběru Indie, který se účastní MS poprvé. Přes úvodní pomalejší rozjezd se tým ČR dokázal na pálce prosadit a své soupeřky porazil 14:2. V úmorném vlhkém vedru tak hráčky nezaváhaly a připsaly si první výhru v turnaji.

Ve druhém zápase nastupila Česká republika proti Argentině. Dle rankingu tým výrazně pod naším, ale kdo sleduje softball ví, že čísla jsou jen čísla. Proto byl cíl jasný. Co nejtvrdší útok doplněný perfektní obranou. Tento cíl se podařilo naplnit, v obraně byly k vidění hezké zákroky a rozehry. Celý zápas odházela bez obdrženého bodu kanadská hráčka s českým pasem Katie Humhej. Jak sama řekla, házelo se jí dobře, věděla že má za sebou silné pole a celkově se jí atmosféra v týmu líbí.

Jak prohlásil hlavní kouč směrem k předsedovi ČSA, který také fandil českému týmu v místě konání šampionátu, "cíl dnešního dne byl splněn".

Turnaj byl oficiálně zahájen v neděli večer slavnostním ceremoniálem, který byl netradičně situován na pláž u hotelu Sheraton. Večerem provázela dvojnásobná olympijská vítězka Michele Mary Smith. Po úvodních proslovech došlo na představení a focení všech týmů a na závěr ceremoniálu pořadatelé připravili ohňostroj.

Ve třetím utkání na šampionátu si mladé Češky připsaly zatím nejcennější vítězství, když zdolaly favorizovaný Nový Zéland 7:4. V české historii je to první vítězství na mistrovství světa nad hráčkami Nového Zélandu, který je aktuálně na pátém místě světového žebříčku.

Zápas byl vyrovnaný od samého začátku. Obě obrany předváděly skvělé zákroky a i přes zaváhání nepustily soupeře do trvalejšího tlaku. Nátlak českého týmu však sílil a donutil soupeře ke střídání nadhozu. To ale české pálkařky nezastavilo a přidávaly hit za hitem. Výsledek 4:4 po 6. směně znamenal drama na závěr. V sedmé směně sáhnul kouč české reprezentace k taktickému kroku a vystřídal hned čtyři pálkařky v line-upu. Všem se podařilo obsadit mety a následně potom N. Kopicová stáhla dva důležité body. K tomu přidaly ještě jeden a do dohrávky zápasu šly s náskokem tří bodů. Hned prvním odpalem se mohly soupeřky dostat na metu, ale V. Klimplová předvedla diving catch, za který by se nestyděly ani hvězdy v MLB. Po dalších dvou autech už mohla propuknout velká radost z vítězství.

"Je příjemné sledovat, jak se dokážeme proti nadhazovačce Nového Zélandu prosazovat" říká Gabriel Waage, předseda České softbalové asociace. Dnes 26. července čeká juniorky zápas proti reprezentaci Dominikánské republiky o postup do finálové osmičky.