Praha - Při vnímání vítěze debat prezidentských kandidátů se lidé nechali ovlivnit i svým okolím, zjistil výzkum MEDIAN. Sociologové v něm sledovali, jak se měnily preference lidí v týdnu před druhým kolem prezidentských voleb, v němž vyhrál Miloš Zeman. Ještě den před debatou na Primě byly sympatie o něco více nakloněny Jiřímu Drahošovi. Výsledky prezentoval na dnešní tiskové konferenci sociolog Daniel Prokop.

Výzkum provedli sociologové na zhruba 1150 lidech. Ptali se jich na jejich postoje před úterní debatou kandidátů na Primě, před tou čtvrteční na České televizi a dále ve volební dny, tedy v pátek a v sobotu. "V pondělní vlně ještě vyhrál Jiří Drahoš, sice je to vítězství na hraně statistické chyby, ale minimálně to bylo vyrovnané. V další dny už vyhrál Miloš Zeman," uvedl Prokop.

Sociologové se ve výzkumu ptali stále týchž lidí a navíc měli k dispozici technologii, která jim umožnila zjistit, zda se lidé na debatu dívají a případně jak velkou část jí sledují. Obě zmíněné debaty měly větší sledovanost než ty, kterých se účastnili prezidentští kandidáti v roce 2013. "Zajímavé je také to, že se o tom lidé hodně bavili. U debaty na České televizi říkalo 47 procent lidí, že si o ní povídalo nebo psalo se známými," řekl sociolog.

Velmi pozitivně respondenti hodnotili debatu na veřejnoprávním kanálu, ale i tu na Primě vnímalo jako kvalitní kolem 60 procent lidí. Podle Prokopa to ukazuje, že populace je méně kritická než odborné kruhy, z jakých byla debata na Primě více kritizovaná. Výzkum ukázal i to, že vnímání vítěze debat se řídí i podle okolí. "Lidé, jejichž okolí volí drtivě Miloše Zemana, si jinak interpretují vítěze debat než lidé, jejichž okolí je smíšené. Podobné je to u Jiřího Drahoše," uvedl sociolog.

Konferenci o volebních výzkumech a modelech pořádalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR spolu se sdružením agentur SIMAR. Sociologové při ní chtěli ukázat, jak vnikají předvolební průzkumy, jak jsou přesné i proč má smysl zjišťovat postoje veřejnosti.