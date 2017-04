Praha - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče zahájil dnes kampaň Konec levné práce v sociálních službách. Chce usilovat o lepší platové podmínky svých zaměstnanců, podobně jako to dělají školské odbory svou kampaní Konec levných učitelů. Novinářům to řekla předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková. Odbory by podle ní chtěly, aby vláda přeřadila sociální pracovníky do stejných tabulek, podle kterých jsou hodnoceny například zdravotní sestry.

Žitníková uvedla, že pracovníci, kteří nejvíce pečují o klienty v sociálních službách, mají hrubý měsíční příjem kolem 18.000 korun včetně přesčasů, sobot, nedělí a nočních služeb. Průměrná mzda v Česku byla ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku 29.320 Kč.

"Nabídky na trhu práce jsou dnes například v soukromých firmách nebo ve výrobní sféře daleko lepší a to je také jeden z důvodů, proč se lidé do sociálních služeb zrovna nehrnou," upozornila Žitníková.

Vláda by chtěla zrušit první dvě platové tabulky a zaměstnance z nich posunout do třetí tabulky. O jejím záměru bude dnes jednat tripartita. "Náš odborový svaz oznámil, že podle nás je tady pro zaměstnance v sociálních službách navýšení nedostatečné," uvedla Žitníková. Představuje podle ní devítiprocentní nárůst pro pracovníky z první tabulky a asi pětiprocentní nárůst pro ty z druhé tabulky. Práce zaměstnanců v sociální péči je podle odborů natolik podhodnocená, že je potřeba, aby zvýšení bylo výraznější.

Odbory by proto chtěly, aby vláda zaměstnance, kteří dělají základní přímou péči o klienty, a sociální pracovníky přeřadila do tabulek, ve kterých jsou dnes zařazeny třeba zdravotní sestry. Žitníková připomněla, že většina jich v těchto tabulkách před lety byla, než začal fungovat nový zákon o sociálních službách. Kvůli nedostatku peněz byli ale tenkrát přeřazeni do nižšího tarifu a přišli tak až o 17 procent svých platů, dodala.