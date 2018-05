Praha - Sociální demokraty v krajích dělí názor na případný vstup ČSSD do vlády s hnutím ANO. Některým kritikům vadí předseda ANO, trestně stíhaný premiér v demisi Andrej Babiš. Části odpůrců se nelíbí ani to, že by se případný menšinový kabinet opíral o KSČM. Zastánci vládního angažmá ČSSD zase říkají, že strana prosadí své návrhy spíše z vládní úrovně než z opozice. Varují také před vládní účastí hnutí SPD Tomia Okamury. Vyplynulo to z dnešní ankety ČTK. Veřejnost by měla znát všechny členy případné vlády ANO s ČSSD do konce května, tedy ještě před koncem vnitrostranického referenda v sociální demokracii, které o vstupu do vlády rozhodne. Novinářům to dnes při příchodu na jednání grémia ČSSD řekl její místopředseda Martin Netolický.

O tom, zda ČSSD do vlády s ANO vstoupí, nebo ne, rozhodnou straníci v referendu. Vyhlásí je odpoledne předsednictvo sociálních demokratů. Výsledek hlasování by měl být oznámen 8. června.

"V rámci možností jsou podmínky pro ČSSD vyjednány dobře, ale ani sebelepší podmínky nevyváží riziko toho, že ČSSD bude plnit roli užitečného idiota, který pomohl hnutí ANO a KSČM a sám se znemožnil," uvedl brněnský předseda ČSSD Oliver Pospíšil. Naopak podle bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška je účast ČSSD ve vládě poslední a jedinou příležitostí, jak "strana může utéct hrobníkovi z lopaty". "I když je to svého druhu smlouva s ďáblem," soudí.

Předseda ČSSD v Karlovarském kraji Tomáš Svoboda si výsledky referenda netroufá odhadnout. Osobně by ale byl pro to, aby strana do vlády vstoupila. "Je samozřejmě snazší prosadit programové věci, pokud je strana ve vládě," řekl.

Moravskoslezský předseda ČSSD Tomáš Hanzel a ostravský místopředseda Adam Rykala předpokládají, že výsledek referenda bude spíše kladný. Shodli na tom, že vyjednávací tým dosáhl maxima možného. "Nejvíce nás těší, že hnutí ANO muselo přistoupit na zrušení neproplácení nemocenských dávek v prvních třech dnech nemoci," uvedl Rykala. Podle olomouckého krajského předsedy ČSSD Jiřího Zemánka druhé vyjednávání o vládě už splnilo základní předpoklady možnosti vstupu ČSSD do dvojkoalice. Podpora komunistů je podle něho jediným možným řešením.

Rozpačitá je z návrhu koaliční smlouvy sociální demokracie v Ústeckém kraji. Krajský předseda Miroslav Andrt poukázal na nejasné formulace týkající se případů odsouzení některého z ministrů. "Pokud koaliční smlouva přestane platit, nejde udělat ani demise našich ministrů a následný krok ministrů koaličního partnera," podotkl.

U předsedy pardubické ČSSD Leoše Maliny převažuje názor, že by strana do vlády jít neměla. "Je to i mínění většiny členské základny v Pardubicích. Odhaduji, že venkov to odmítne, nevím, jak se zachová Praha," uvedl. Podle něj ČSSD v předchozí vládě svůj program obtížně prosazovala a Babiš si přisvojil její zásluhy. Spíše odmítavý postoj ke koalici s ANO má také sociálnědemokratický místostarosta Chrudimi Miroslav Tejkl. Vadí mu mimo jiné to, že dohodnuté podmínky vládní spolupráce nejsou vymahatelné. "Moje soukromá prognóza je, že odmítavé stanovisko u členů mírně převažuje," řekl. Naopak radní Pardubického kraje Bohumil Bernášek by proti vzniku koalice nebyl. "Prosadit věci z volebního programu jde určitě lépe, když se strana účastní řízení státu, než když je v opozici," podotkl.

Krajské vedení ČSSD na Vysočině věří, že straníci v regionu vznik vlády podpoří, ač řada členů podle tamního předsedy Petra Krčála nesouhlasí s tím, že se menšinová vláda bude muset spoléhat na podporu komunistů.

Člen vedení ČSSD na jihu Čech a poslanec Ondřej Veselý soudí, že pokud sociální demokracie do kabinetu vstoupí, někteří straníci v Jihočeském kraji budou zvažovat, zda budou za ČSSD kandidovat v podzimních komunálních volbách. "Ví se o mně, že jsem proti koalici s ANO, proto se na mě obrací většinou členové se stejným názorem. Ale také vím, že prakticky celý krajský výkonný výbor podporuje vstup do koalice," řekl.

Pro společnou vládu ANO je člen ústředního výboru ČSSD a okresní místopředseda pro Liberecko Milan Šír. "Vnímám to tak, že je určitě lepší, když se budeme podílet na vládě v tomto státě, než kdyby upadla vláda do rukou třeba SPD," zdůraznil.

"Pokud by proběhlo referendum dnes, tak by pro vstup do vlády nebylo. Je to můj soukromý pocit z rozhovorů s některými členy ČSSD," řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Šéf krajských sociálních demokratů Jan Birke poukazuje na to, že členská základna je rozdělena. "Ani nevím, která polovina je větší," poznamenal. O rozdělení sociálních demokratů "tak půl na půl" mluví i předseda ČSSD ve Zlínském kraji Lubomír Vaculín. Soudí ale, že straníci vstup do vlády nakonec schválí.

Netolický: Veřejnost by měla znát všechny členy budoucí vlády

Veřejnost by měla znát všechny členy případné vlády ANO s ČSSD do konce května, tedy ještě před koncem vnitrostranického referenda v sociální demokracii, které o vstupu do vlády rozhodne. Novinářům to dnes při příchodu na jednání grémia ČSSD řekl její místopředseda Martin Netolický. V navrhované koaliční smlouvě podle něj chybí pojistky proti hlasování ANO s SPD. O tom, jak sám bude v referendu hlasovat, ale mluvit nechtěl. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) zopakoval, že je proti vládní spolupráci s ANO pod vedením Andreje Babiše. Koaliční smlouvu má za nekvalitní.

"Je tam příliš volných frází, které dají velký prostor pro různá řešení nebo neřešení. Například mi vadí, že by se tady mělo stavět velké úřednické centrum a přitom si myslím, že je třeba vybudovat velkou moderní nemocnici, ty peníze by se mohly dát na podporu mladých rodin," uvedl při příchodu do Lidového domu. Poznamenal také, že "u Babiše i sebelepší dohoda neznamená nic".

Připomenul, že z minulého vládního angažmá mají sociální demokraté s Babišem špatné zkušenosti. A podivil se, že někteří lídři ČSSD mění pohled na spolupráci s ANO. Ještě dnes by proto chtěl na předsednictvu slyšet jména budoucích ministrů za ČSSD. "Zajímala by mne i jména náměstků, protože jsem v průběhu jednání zjistil, že někteří mění názory, zejména v předsednictvu. Domníváme se, že to může být ovlivněno osobní motivací být v pozici vysokého úředníka nebo být ve vládě," uvedl.

Netolický si myslí, že jména nominantů by měla být známa před hlasováním. "Členové sociální demokracie před tím rozhodnutím by měli znát jména všech členů vlády," řekl Netolický. Podle něj se nemůže otázka zužovat pouze na jména ministrů, které by do vlády nominovala ČSSD. Upozornil, že premiér v demisi Babiš avizoval i změny mezi ministry ANO. Veřejnost proto má podle něj právo vědět, se kterými ministry není Babiš spokojený.

Také podle místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny by bylo vhodné, aby jména ministrů členové ČSSD před hlasováním znali. Krajské organizace se podle něj často ptají, kdo konkrétně bude politiku realizovat.

Netolický také řekl, že se vyjednávačům ČSSD podařilo naplnit čtyři z pěti požadovaných podmínek. V koaliční smlouvě mu chybí zajištění, že ANO nebude hlasovat ve Sněmovně s SPD proti zájmům sociální demokracie. Naopak se podle něj podařilo zajistit důstojné postavení ČSSD ve vládě, shodu na programu, pojistky fungování v koalici i řešení postupu v případě prvoinstančního odsouzení člena vlády. V takovém případě Netolický předpokládá, že by člen vlády odstoupil okamžitě, jakmile to bude možné.

Netolický podotkl, že odstoupení odsouzeného člena vlády by mělo být politickou samozřejmostí. "Jak se ukazuje, v České republice ještě asi nejsme natolik vyzrálí, že si tohle neuvědomujeme a musíme všechno pilovat ve smlouvách, přestože by to mělo být standardní," řekl. ČSSD zakotvení tohoto ustanovení do koaliční smlouvy vyžadovala kvůli Babišovi, který je obviněn z podvodu v případu farmy Čapí hnízdo.

Foldyna: ČSSD by neměla dávat doporučení před referendem

Vedení ČSSD by nemělo dávat doporučení pro hlasování ve vnitrostranickém referendu o vstupu do vlády s hnutím ANO a rozhodnutí by mělo nechat na jednotlivých členech. Po jednání grémia strany to řekl novinářům místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna. Podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) by před referendem měli mít stejnou možnost vystoupit stoupenci i odpůrci vlády s ANO. Štěch ji odmítá. Podobně jako on kritizovali při příchodu na jednání v Lidovém domě připravované programové prohlášení i koaliční smlouvu i místopředseda Roman Onderka a členové bývalého vedení Milan Chovanec a Lubomír Zaorálek. Podle něj dokumenty nepředstavují "žádnou slávu".

Podle Foldyny by předsednictvo ČSSD, které zasedá dnes odpoledne, mělo pouze vzít na vědomí výsledek jednání s hnutím ANO o případném vytvoření vlády, ale už ne doporučovat straníkům, jak mají hlasovat. "Nechme to na té stranické veřejnosti, to si myslím, že bude demokratičtější," řekl.

Štěch řekl, že pokud dojde na kampaň před referendem, měla by být férová. "To znamená, pokud pánové, kteří podporují účast ve vládě, chtějí někde jezdit, měl by nám být také dán prostor, abychom řekli naše důvody, proč do vlády nejít," řekl. Vládu s ANO sice Štěch odmítá, bude ale respektovat výsledek referenda. Vyloučil to, že by v případě rozhodnutí o vládním spojenectví s ANO sociální demokracii opustil.

Onderka nechtěl předjímat, jak se v referendu vyjádří. "Dokážu si představit pozici ČSSD jak ve vládě, tak v opozici. Je otázkou, která ta z cest bude více krvavější. A musím se přiznat, že v koaličním smlouvě a hlavně programovém prohlášení je mnoho toho, co mi chybí," uvedl. Podle Chovance koaliční smlouva výhodná není. "Ve mně to velké nadšení nevyvolává, mám celou řadu věcí, o kterých budu na předsednictvu mluvit," uvedl Zaorálek.

Oba se ohradili proti vyjádření Babiše o případných předčasných volbách, kdyby referendum nedopadlo ve prospěch jeho vlády. Podle Chovance by Babiš neměl členům sociální demokracie něco vzkazovat předtím, než se rozhoduje. Slova premiéra označil za planou výhrůžku vzhledem ke konstelaci Sněmovny. "Nechápu, proč Andrej Babiš vyhrožuje. Já jsem myslel, že období jednání o koaliční smlouvě je obdobím, kdy se buduje důvěra. Ta se nebuduje tím, že se druhému vyhrožuje," konstatoval Zaorálek. "Z toho, jak se Andrej Babiš chová, mi připadá, že je to pořád ten starý Andrej Babiš, který nezná kompromis a který nerozumí tomu, co to je koaliční partnerství. Podle toho vypadá ta koaliční smlouva a podle toho vypadá i ta dohoda, kterou máme dnes projednávat," uvedl. Babiš je podle něj čím dál arogantnější.

Na dnešním grémiu ČSSD vyjednavači návrh koaliční smlouvy i programového prohlášení představili užšímu vedení strany. Někteří zástupci ČSSD vyzývali ke zveřejnění jmen pěti ministrů, kteří by za sociální demokracii měli v kabinetu zasednout. Štěch ale uvedl, že debata o zveřejnění nominantů do vlády byla obecná a otázka zůstala otevřená. Záležet podle něj bude na rozhodnutí předsedy strany Jana Hamáčka.