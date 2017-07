Praha - Česko i po 27 letech od změny režimu zaostává za západními státy a propast se mu nedaří zmenšit. Tempo ekonomického růstu nestačí na to, aby se ČR úrovni vyspělých zemí přiblížila. Vyplývá to z výroční zprávy mezinárodní sítě Social Watch o situaci a udržitelném rozvoji v ČR za loňský rok. Dokument dnes v Praze představili jeho autoři.

"ČR představuje stále druhý svět. Po 27 letech jsme v situaci, která je hodně vzdálená tomu, co jsme si v roce 1990 představovali. Věci si vždy představujeme jinak, než jdou. Doufáme, že by agenda udržitelného rozvoje mohla změně napomoci," uvedl předseda české koalice Tomáš Tožička. Podle něj bude záležet na tom, jak bude ČR svůj plán udržitelného rozvoje do roku 2030 prosazovat.

Podle ekonomky Ilony Švihlíkové se zmenšil potenciál regionu střední a východní Evropy, který by umožnil se k vyspělým zemím přiblížit. "Vidíme to u ČR. Při poslední vlně konjunktury v roce 2006 a 2007 dosahoval ekonomický růst šesti až sedmi procent. Dnes, i když ekonomika šlape na maximum, vydá 2,3 procenta. Toto tempo neumožňuje přibližování. Je tu jakoby strop, na který jsme narazili," uvedla Švihlíková. Důvodem je podle ní třeba "rozdělování produktu". V Česku a východních zemích větší část plyne do zisku, menší do mezd. Také udržování slabého kurzu koruny přispělo k prodloužení "levného českého ekonomického modelu s levnou prací a levnou měnou", dodala ekonomka.

Výroční zpráva se dělí do pěti kapitol. Vedle prosperity a podmínek lidí sleduje i životní prostředí, zajišťování míru a také partnerství. Podle autorů bude další vývoj ČR záviset na tom, jak se čeští zástupci zapojí do mezinárodních institucí a budou se partnersky podílet na rozhodování. České zastoupení je zatím velmi malé a čeští politici předvádějí na mezinárodní scéně spíš "burleskní představení", řekl Tožička.

Autoři zprávy za loňský rok pozitivně hodnotí rekordně nízkou nezaměstnanost, zastropování důchodového věku na 65 letech či zvyšování minimální mzdy i platů ve veřejném sektoru. Kritizují ale to, že Česko patří v EU k zemím s největším rozdílem výdělků žen a mužů. Ženy vydělávají v průměru zhruba o pětinu méně. Kvůli tomu pak mají také nižší důchody a víc jim ve stáří hrozí chudoba. Zpráva upozorňuje i na to, že se v ČR nepodařilo přijmout zákon o sociálním bydlení či novelu insolvenčního zákona, která by oddlužení umožnila více lidem. Několik exekucí naráz má v Česku kolem 600.000 osob.

Česko podle české koalice nepřispívá příliš ani k udržení klidu ve světě. ČR se zavázala, že bude na rozvojovou pomoc poskytovat 0,34 procenta hrubého domácího produktu. Dává ale 0,14 procenta, podotkl Tožička. "ČR se rozhodla, že nebude přijímat uprchlíky a bude pomáhat tam, kde žijí. To se ale neděje," dodal předseda koalice. Uvedl, že 53 procent českého vývozu zbraní putuje do zemí s nedemokratickým a diktátorským režimem.

Mezinárodní síť Social Watch vznikla v roce 1995. Jejím cílem je sledovat plnění závazků, které vyplývají z dohod OSN o potírání chudoby, boji proti diskriminaci či nerovnosti mužů a žen. Nyní platformu tvoří devět desítek uskupení z různých zemí, které sdružují stovky neziskových organizací. Česká koalice zastřešuje podle svého webu sedm spolků. Patří mezi ně Ekumenická akademie Praha, Fórum 50 %, Nesehnutí, Adeptts, Alternativa Zdola, Eurosolar a Educon. Jejich zástupkyně v úterý v sídle OSN v New Yorku představí výroční dokument jako stínovou zprávu k oficiálnímu hodnocení o naplňování cílů udržitelného rozvoje v ČR, které připravila vláda.