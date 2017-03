Socha Svobody v New Yorku se v noci na dnešek na několik hodin ponořila do tmy. Správa národních parků, která se o památku symbolizující Ameriku i její vstřícnost k přijímání přistěhovalců, podle serveru BBC uvedla, že výpadek elektrické energie byl neplánovaný a že za něj pravděpodobně mohou stavební práce. Snímek z videa.

New York - Socha Svobody v New Yorku se v noci na dnešek na několik hodin ponořila do tmy. Správa národních parků, která se o památku symbolizující Ameriku i její vstřícnost k přijímání přistěhovalců, podle serveru BBC uvedla, že výpadek elektrické energie byl neplánovaný a že za něj pravděpodobně mohou stavební práce.

Incident nicméně vyvolal na internetu spekulace, že zhasnutí sochy bylo plánované u příležitosti dnešního Mezinárodního dne žen. Aktivisté v USA si dnešní svátek připomínají akcí nazvanou dnem bez žen, kdy ženy nemají pracovat a ani nakupovat. Ve Washingtonu, New Yorku a dalších amerických městech se budou konat manifestace, jejichž účastníci byli vyzváni, aby se oděli do červené.

Reflektory osvětlující sochu Svobody se opět rozzářily krátce před půlnocí místního času (6:00 SEČ).