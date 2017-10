Praha - Poslední zasedání před sněmovními volbami, které se uskuteční v závěru příštího týdne, čeká dnes vládu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Ministři mají na programu například návrh na vyloučení nevidomých podnikatelů z povinnosti evidovat tržby nebo na zvýšení odměn pracujícím vězňům. Ministři zemědělství a financí by na Sobotkovu výzvu měli informovat o analýzách, co stojí za zdražením másla. Hovořit by se mohlo i o aktuálním sporu mezi ČSSD a ANO ohledně těžby lithia.

Memorandum o těžbě lithia podepsal před týdnem ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou společností European Metals Holdings. Zatímco ANO hovoří o skandálu, podle sociálních demokratů se hnutí předsedy Andreje Babiše snaží rozdmýcháváním kauzy překrýt své problémy. Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek v úterý řekl, že očekává, že vláda záležitost projedná.

Ministři se budou zabývat i návrhem na změny v systému investičních pobídek nebo analýzou, jak by bylo možné do českého práva promítnout směrnici Evropské unie o zbraních. Více než 150 stránkový dokument se zabývá tím, co bude nutné udělat, kdyby Česko muselo přijmout směrnici, proti které podalo žalobu k Soudnímu dvoru EU.

Vláda bude dál schvalovat mandát pro Sobotku na zasedání Evropské rady v Bruselu 19. a 20. října. Ministři vyslechnou i zprávu o plnění státního rozpočtu za první pololetí roku a projednají možné přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes ČR v příštím roce.

Projednávat budou ministři i poskytnutí 27 milionů korun Itálii jako finanční dar na rozjezd společného projektu na pomoc uprchlíkům v Pobřeží Slonoviny. Na programu je také memorandum, které počítá s tím, že i po roce 2020 zůstane zachována nižší spotřební daň ze stlačeného zemního plynu na podporu jeho využívání u motorových vozidel.