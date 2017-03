Praha - První dva muži ČSSD obhájili své funkce a nic nenasvědčuje tomu, že by strana chtěla do voleb nějak výrazněji měnit tvář, což je podle autorů komentářů paradoxní v situaci, kdy sociální demokraté rozhodně nemají vyhlídky na jasné volební vítězství. Pokud premiér a staronový předseda ČSSD Bohuslav Sobotka ve volbách neuspěje, skončí nejen on, ale celé vedení, míní tisk.

Proč si to ale připouštět, když mají silný mandát? ptá se autor sloupku v Lidových novinách. Podle něj s volební výhrou operují účastníci sjezdu jako s daností. "Částečně lze chápat, že o porážce se na sjezdu nemluví, i když se s ní počítá, avšak vzájemným usilovným poplácáváním po zádech si poslanecké mandáty jako máslo ze smetany nestlukou," píše list. Podle autora komentáře delegáti sjezdu svým počínáním voličům vzkazují, že tohle, co jim předvádějí, je to nejlepší a že nic jiného neumějí, jinak přemýšlet nehodlají a že jejich způsoby nemají alternativu.

Podle komentáře serveru IHNED.cz získal předseda ČSSD relativně silný mandát a do voleb povede stranu s týmem, který si přál. Tím prý ale dobré zprávy pro premiéra končí. "Je evidentní, že jeho, v pořadí už čtvrtý, předsednický mandát je tentokrát svým způsobem fatální," píše Petr Honzejk. Pokud Sobotka ve volbách neuspěje, s velkou pravděpodobností skončí jako premiér i jako předseda ČSSD, myslí si autor komentáře.

Zároveň upozornil na to, že Sobotkův favorit Chovanec získal ve volbě statutárního místopředsedy strany jen o 99 hlasů více než Jeroným Tejc, jehož "protisobotkovskému" projevu řada delegátů dlouze tleskala. "Tak jednoznačné, jak to na první pohled vypadá, to v ČSSD opravdu není," míní Honzejk.

Martin Fendrych si na webu Aktuálně.cz všímá toho, že Sobotka neměl v souboji o předsednické místo žádného protikandidáta. "Proti Sobotkovi nikdo nešel nejen z vrozené neodvahy, slabošství, ale i z čistého kalkulu," myslí si. Předsedovi vnitrostraničtí oponenti podle něj počítají s tím, že strana podzimní sněmovní volby prohraje. "Z tohoto pohledu Sobotka není vítězem brněnského sjezdu, ale mnohem spíš obětním beránkem, který to má předem spočítané," píše Fendrych.

Alexandr Mitrofanov v deníku Právu píše, že delegáti sjezdu vyslali signál veřejnosti, který sice nelze vnímat jako stoprocentní odhodlanost jít do voleb a zvítězit, ale zároveň se nestřelili do nohy. "To by nastalo, kdyby navzdory Sobotkovu přání zvolili Tejce a v záchvatu blíže určené nespokojenosti ukázali ČSSD jako stranu podivných politických sebevrahů," míní. Sjezd tedy "oranžoví" podle něj přežili bez většího sebepoškození.

Spíš strach delegátů ze změny než nadšení z nastoleného směru vidí za Sobotkovým úspěchem komentátor Martin Čaban na serveru E15.cz. "Straníci usoudili, že uchování předsedy skýtá do budoucna větší naděje než nějaké náhlé a demonstrativní otřesy a hledání nové tváře chvíli před volbami," myslí si. Něco podobného podle něj platí také o znovuzvolení Chovance prvním místopředsedou. "Vzhledem k průběhu všech dosavadních volebních soubojů je to přístup rozumný, ale na vítězství, o němž se na sjezdu tolik a s tolika nadějemi mluví, to zdaleka nestačí," uzavírá autor komentáře.