Brno - Premiér Bohuslav Sobotka na dnešním sjezdu ČSSD v Brně obhájil funkci předsedy. V tajné volbě, v níž neměl protikandidáta, získal 67 procent platných hlasů. V roce 2015 i 2013 ho podpořilo zhruba 85 procent delegátů. Na sjezd přijel předseda vlády s ambicí získat silný mandát, s nímž by mohl vést stranu k úspěchu v podzimních volbách do Sněmovny. Statutárním místopředsedou ČSSD zůstane Milan Chovanec. Předseda plzeňských krajských sociálních demokratů, kterého si jako svou pravou ruku přál předseda strany Bohuslav Sobotka, stejně jako před dvěma lety porazil Jeronýma Tejce.

Pro Sobotku hlasovalo 460 delegátů, proti bylo 201 účastníků sjezdu a 26 lístků bylo neplatných. "Je to silný okamžik, protože jsem byl zvolen počtvrté do vedení sociální demokracie. Tohle se v novodobé historii povedlo jenom jednomu předsedovi, a to byl Miloš Zeman," řekl Sobotka po vyhlášení výsledků.

Ještě před volbou Sobotka zaútočil na šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který podle něj není sociálně citlivý miliardář, ale člověk, který nemá rád demokracii. Varoval před vznikem pravicové vlády, která by mohla vzniknout spojenectvím ANO a ODS. Vicepremiér Babiš chce podle něj získat absolutní a nekontrolovanou moc všemi prostředky. Babiš poté Sobotkovi vzkázal, že chce demokracii bez pokrytectví a bez korupce. Premiéra obvinil, že ho řídí lobbisté. "Nechápu, že se mnou pan premiér tři roky sedí ve vládě, když tohle říká," reagoval Babiš.

"Chci vyhrát volby, sestavovat vládu," prohlásil v Brně Sobotka a dodal, že půjde jen do takové vlády, v níž ČSSD uplatní svůj program. "Silný mandát se v té bitvě bude zatraceně hodit," uvedl v nominačním projevu.

Ve vládě podle Sobotky sociální demokracie obstála. Zopakoval, že jako svého statutárního zástupce chce dosavadního místopředsedu Milana Chovance, jehož čeká souboj s kritikem současného vedení Jeronýmem Tejcem. Apeloval také na delegáty, aby zvolili soudržný tým místopředsedů, který nebude vystupovat na veřejnosti protichůdně.

Sobotka nastínil, s jakým programem půjde ČSSD do klíčových voleb - zmínil pravidelné zvyšování penzí, investice do nemocnic, vyšší platy učitelům či podpora podnikům a rodinám. Vyslovil se také proti zvyšování spoluúčasti ve zdravotnictví, odsoudil populisty využívající obav ve společnosti a zdůraznil, že ČSSD chce změnit daňový systém. Sociální demokracie bude podle něj dbát a pečovat o právní stát, včetně svobody slova. "Je pro nás naprosto nepřijatelný jakýkoli přechod k autoritářskému režimu, třeba v podobě soustředění veškeré moci do rukou jednoho člověka, který bude rozhodovat o všech a o všem," konstatoval v narážce na Babiše.

Podle průzkumů veřejného mínění by ANO nyní vyhrálo volby. Jeho zisky se pohybují mírně pod 30 procenty, zatímco ČSSD ztrácí zhruba deset procent.

Chovanec v projevu delegátům řekl, že ČSSD se nenechá zastrašit a půjde do volebních soubojů se vztyčenou hlavou. "Máme úspěšnou vládu a jsem přesvědčený, že když se na to podíváme potom zpětně, bude to jedna z nejúspěšnějších vlád po roce 1989. A hlavní roli v ní hraje ČSSD," řekl ministr vnitra, jehož projev delegáti několikrát ocenili potleskem.

Chovanec zůstane statutárním místopředsedou ČSSD

Ministr vnitra Chovanec obhájil funkci statutárního místopředsedy ČSSD. Šéf plzeňských sociálních demokratů vyhrál v prvním kole díky 379 hlasům. Stejně jako před dvěma lety Chovanec porazil poslance Jeronýma Tejce, který dnes dostal 280 hlasů. K vítězství bylo potřeba 347 hlasů. Tejc podle informací ČTK nyní zvažuje, že by se ucházel o funkci řadového místopředsedy.

Chovanec šel do volby prvního místopředsedy jako mírný favorit. Do funkce ho navrhovalo deset krajů, Tejce podpořily kromě domovské jihomoravské ještě další dvě organizace. Oba dva dostali i po jedné nominaci na řadového místopředsedu.

Sobotka dlouhodobě avizoval, že by si jako statutárního zástupce přál právě Chovance. Obával se, že v případě zvolení Tejce by tým nebyl jednobarevný a mohly by z něj zaznívat různé hlasy. Chovanec po zvolení řekl, že bude podávat maximální nasazení. "Jsem připraven se Slávkem Sobotkou a místopředsedy ten boj vést úspěšně, volby vyhrajeme,"uvedl. Na twitteru dodal, že nezklame a bude bojovat.

Tejc poděkoval za podporu, i když nestačila. "Ale tak to v politice chodí," konstatoval. Chovancovi pogratuloval, jeho role podle něj nebude jednoduchá. "Já mu přesto přeji úspěch," řekl Tejc po vyhlášení výsledků volby.

Na šestnácti z 692 vrácených hlasovacích lístků nedostal hlas žádný z kandidátů, 17 lístků bylo neplatných.