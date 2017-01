Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vyzval vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO), aby veřejnosti objasnil své minulé příjmy. Nejasnosti kolem Babišových majetkových poměrů podle premiéra nesmějí zatěžovat činnost vlády a autoritu ministerstva financí. Sobotka to uvedl v tiskovém prohlášení. Babiš oznámil, že kvůli pořadům k nákupu dluhopisů Agrofertu podává stížnost na Českou televizi.

Podle Sobotky panují nejasnosti kolem původu Babišova majetku. "Je zbytečné, aby těmito podezřeními byla zatěžována činnost celé vlády a zpochybňována autorita ministerstva financí jako úřadu, který má mimo jiné dbát na řádný výběr daní," uvedl premiér. "Ministr financí by měl co nejdříve celou věc transparentně vysvětlit a neposkytovat prostor pro útoky opozice na svou osobu i na vládu jako celek," doplnil.

Opoziční ODS dnes vyzvala Sobotku, aby nejasnosti kolem Babišova majetku řešil. Podle strany je nutné, aby se situace vyjasnila, pokud má být zachována důvěra občanů v politiku.

S pochybami o Babišově majetku přišel jako první server Echo24. Podle něj Babiš nakoupil v roce 2013 dluhopisy Agrofertu za 1,482 miliardy Kč. Vicepremiér pro Deník uvedl, že jeho čisté příjmy do roku 2015 činily 1,526 miliardy Kč, Echo24 ale na základě majetkových přiznání podávaných do Sněmovny dospělo k závěru, že do roku 2013 Babiš vydělal 1,11 miliardy Kč, což by na nákup dluhopisů nestačilo. Babiš poté oznámil, že kromě dříve uvedených příjmů, které podléhaly zdanění, měl i nedaněné příjmy 650 milionů Kč z prodeje firem, akcií a dřívějšího podnikání, takže prostředky na nákup dluhopisů měl.

Babiš kvůli nákupu dluhopisů čelí i trestnímu oznámení. Považuje ho ale za účelový krok, veškerou kritiku odmítá, je podle něj součástí politického boje.

Babiš podává na ČT stížnost kvůli pořadům k nákupu dluhopisů

Babiš podává stížnost na Českou televizi. Důvodem jsou pořady 168 hodin a Reportéři ČT, v nichž se ho novináři ptali na nesrovnalosti v příjmech a nákup dluhopisů Agrofertu. Ministr to dnes řekl na tiskové konferenci. Podle Babiše jsou pořady účelové a jejich autoři zkorumpovaní. Podle dramaturga Reportérů ČT Marka Wollnera má Babiš na stížnost právo, pro Český rozhlas ale odmítl výroky o "zkorumpované pakáži". Vedení ČT bude chtít, aby vicepremiér svá tvrzení doložil, nebo se omluvil.

"Podávám stížnost na Radu ČT a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání pro účelovost pořadu 168 hodin a Reportérů ČT. Co se týká Reportérů, tak to je velice zajímavý pořad, který vlastně permanentně manipuluje reportáže," řekl dnes ministr. Podle Wollnera je podávání stížnosti celkem běžné, ohradil se ale proti Babišovu výroku v pondělním pořadu, že novináři jsou "zkorumpovaná pakáž, která točí na objednávku".

"Jako novináři musíme přesně zvažovat fakta a nesmíme se splést vůbec v ničem, i když ukazujeme na nesrovnalosti v řádech milionů. Ale o nikom si bez soudního verdiktu nemůžeme dovolit říct, že je zkorumpovaný. A byl bych rád, kdyby tahle pravidla začala platit i pro politiky," řekl Wollner Českému rozhlasu.

Reportéři ČT natáčeli o nejasnostech ohledně Babišových příjmů. Ministr totiž doposud uspokojivě nevysvětlil, kde vzal dost osobních legálních příjmů, aby si mohl pořídit od daní osvobozené dluhopisy Agrofertu za 1,482 miliardy korun. Ty jsou dnes podle serveru Echo24.cz hlavním zdrojem jeho osobních příjmů.

"V této chvíli jsme nuceni požádat ministra financí, aby jednoznačně upřesnil svůj výrok a doložil tvrzení, která zazněla ve včerejším vydání pořadu Reportéři ČT. Očekáváme, že pokud obvinění neprokáže, České televizi a především zaměstnancům redakce aktuální publicistiky se omluví," řekla ČTK mluvčí ČT Alžběta Plívová.

Babiš už dříve uvedl, že dluhopisy koupil za své vydělané a zdaněné peníze. Podle medií mu ale na nákup dluhopisů v roce 2013 chybělo 142 milionů korun. Babiš na webových stránkách hnutí ANO později uvedl, že někteří redaktoři zapomínají, že jsou i příjmy, které se nedaní jako například podíly ve firmách nebo akcie. "A tak začali psát, že jsem neměl dost peněz na život," uvedl.

Server Echo24.cz na začátku ledna napsal, že ministr čelí trestnímu oznámení právě kvůli nákupu dluhopisů Agrofertu před více než čtyřmi lety. Autor oznámení v jeho postupu spatřuje krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Nákup dluhopisů prošetří policie. Babiš podle Echo24.cz svým postupem využil mezeru v zákoně, protože dluhopisy v hodnotě jedné koruny vydané v roce 2012 nepodléhaly dani. Základ daně se zaokrouhloval na celé koruny dolů, vlivem zaokrouhlení tak byla u fyzických osob efektivní daň nulová.

S žádostí o vysvětlení se na Babiše již v půlce ledna při sněmovních interpelacích obrátil poslanec vládní ČSSD Václav Klučka. Protože ministr financí nebyl přítomen, měl by poslanec obdržet jeho odpověď písemně do 30 dnů.