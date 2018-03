ČTK/AP/Jae C. Hong

New York - Útočník Vladimír Sobotka v pondělním utkání NHL pomohl vítězným gólem k triumfu hokejistů St. Louis 4:2 na ledě Anaheimu. Třebíčský rodák skóroval po 17 zápasech. Ani 26 zákroků brankáře Petra Mrázka a nahrávka Jakuba Voráčka nezabránili prohře Philadelphie 2:3 s Vegas, za něž asistoval Tomáš Hyka. Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin díky dvěma brankám pokořil jako dvacátý hráč v historii ligy hranici 600 gólů a pomohl Washingtonu k výhře nad Winnipegem 3:2 v prodloužení.

Sobotka zvýšil na 3:1 ve 37. minutě poté, co se po přihrávce obránce Jordana Schmaltze před brankou pohotově otočil a střelou po ledě překonal gólmana Johna Gibsona. Anaheimu se v závěrečné třetině podařilo snížit, ale hostující útočník Patrik Berglund v 52. minutě stanovil konečnou podobu skóre. Blues zásluhou druhé výhry za sebou chybí v Západní konferenci na druhou divokou kartu zajišťující účast v play off jediný bod, Colorado má však zápas k dobru.

Vegas se v první třetině ujalo vedení, ale Claude Giroux zkraje druhé části srovnal. Nerozhodný stav platil až do 47. minuty, kdy Hykovu tečovanou střelu Mrázek vyrazil k nejlepšímu střelci Golden Knights Williamu Karlssonovi, který zakončil do prázdné branky.

Flyers odpověděli za 66 sekund rovněž v početní výhodě. Voráček z pravého kruhu přihrál Wayneu Simmondsovi, jenž z úhlu prostřelil Marca-Andrého Fleuryho. Kladenský rodák bodoval ve čtvrtém utkání po sobě a 59. asistencí v sezoně vyrovnal své osobní maximum z ročníku 2014/2015. Zároveň se v tabulce nahrávačů osamostatnil před Blakem Wheelerem z Winnipegu a Johnym Gaudreauem z Calgary, kteří nasbírali o přihrávku méně.

O třetím úspěchu nevadského celku za sebou rozhodl v 58. minutě centr Ryan Carpenter. Fleury se stal 13. brankářem v soutěži, který dosáhl na metu 400 výher. Z aktivních gólmanů jsou úspěšnější jen Roberto Luongo z Floridy (467) a Henrik Lundqvist z New Yorku Rangers (430). "Až skončím, budu si toho vážit ještě víc. Je to příjemné číslo. K těm, co jsou přede mnou, jsem vždycky vzhlížel, takže je úžasné se mezi ně zařadit," prohlásil třiatřicetiletý Kanaďan.

Philadelphie ztratila druhý ze tří posledních soubojů v závěrečných minutách, proti Bostonu (2:3) inkasovala rozhodující gól 22 sekund před koncem normální hrací doby. "Je to frustrující. Hráli jsme sakra dobře, přesně tak, jak jsme si představovali. Nesmíme takhle v závěru ztrácet zápasy," zlobil se kapitán Giroux, který bodoval posedmé v řadě. "Po každé porážce cítíte zklamání, ale musíme zůstat pozitivní a hrát celých 60 minut. Když se nám to povede, výsledky přijdou samy," doplnil Mrázek.

Utkání mezi Washingtonem a Winnipegem nabídlo souboj Ovečkina s Patrickem Lainem, dvou nejlepších střelců NHL. Ovečkinova 599. trefa přišla v páté minutě při dvojnásobné početní výhodě, ale Jets vyrovnali za necelou minutu. Jubilejní zásah si dvaatřicetiletý kapitán Capitals ponechal na 24. minutu, když se prosadil při závaru před brankou. "Je to výjimečné. Samozřejmě chcete přidat další branky," uvedl Ovečkin.

V předcházejících třech zápasech vyšel gólově naprázdno, ale jak jeho manželka, tak i kouč Barry Trotz tušili, že proti Jets si zapíše další milník v kariéře. "Ráno byl nezvykle tichý. Věděl, že se mu to povede. Když si něco usmyslí, dosáhne toho. Říkali jsme si s ostatními trenéry, že se mu to dnes bezpochyby podaří," prozradil Trotz.

Pro trojnásobného mistra světa šlo o 42. gól v sezoně. Laine zaostává pouze o branku, jelikož ve třetí části 41. zásahem zařídil prodloužení. Devatenáctiletý Fin se prosadil pošesté za sebou. V nastaveném čase přisoudil bod navíc na stranu Washingtonu Jevgenij Kuzněcov.

Útočník Jimmy Vesey se hattrickem podílel na vítězství New Yorku Rangers 6:3 nad Carolinou. Tři nahrávky si za domácí Rangers připsali Mika Zibanejad a Pavel Bučněvič. Centr Alexander Wennberg dovedl Columbus čtyřmi body (1+3) k výhře 5:2 nad Montrealem.

Výsledky pondělních zápasů NHL:

--------

NY Rangers - Carolina 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Branky: 22., 53. a 60. J. Vesey, 10. a 58. Zuccarello, 32. Naměstnikov - 15. Teräväinen, 28. Stempniak, 48. V. Rask. Střely na branku: 21:44. Diváci: 17.679. Hvězdy zápasu: 1. J. Vesey, 2. Bučněvič, 3. Georgiev (všichni NY Rangers).

Philadelphia - Vegas 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky: 22. Giroux, 48. Simmonds (Voráček) - 7. Haula, 47. W. Karlsson (Hyka), 58. Carpenter. Střely na branku: 40:29. Brankář Petr Mrázek (Philadelphia) odchytal 58:25 minut, inkasoval třikrát z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 89,7 procenta. Diváci: 19.723. Hvězdy zápasu: 1. Carpenter (Vegas), 2. Giroux (Philadelphia), 3. W. Karlsson (Vegas).

Washington - Winnipeg 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 5. a 24. Ovečkin, 65. Kuzněcov - 6. Ehlers, 46. Laine. Střely na branku: 43:28. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Kuzněcov (oba Washington), 3. Hellebuyck (Winnipeg).

San Jose - Detroit 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Branky: 11. Donskoi, 13. Fehr, 22. Labanc, 46. Meier, 59. Tierney - 6. Daley, 26. Nyquist, 46. Zetterberg. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17.199. Hvězdy zápasu: 1. Meier, 2. Tierney, 3. Donskoi (všichni San Jose).

Florida - Ottawa 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)

Branky: 33. Dadonov, 38. Matheson, 45. Huberdeau - 1. a 58. Duchene, 16. a 41. Pääjärvi, 59. Pageau. Střely na branku: 38:25. Diváci: 11.585. Hvězdy zápasu: 1. Duchene (Ottawa), 2. Trocheck (Florida), 3. Pageau (Ottawa).

Anaheim - St. Louis 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Branky: 25. C. Perry, 47. D. Grant - 18. Bortuzzo, 24. Barbašev, 37. Sobotka, 52. P. Berglund. Střely na branku: 22:23. Diváci: 16.312. Hvězdy zápasu: 1. Pietrangelo, 2. Barbašev (oba St. Louis), 3. Montour (Anaheim).

Los Angeles - Vancouver 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 22. Toffoli, 35. Kopitar, 51. T. Pearson. Střely na branku: 33:35. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Doughty, 3. Toffoli (všichni Los Angeles).

Columbus - Montreal 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Branky: 5. N. Foligno, 8. Wennberg, 15. S. Jones, 23. Jenner, 58. Cole - 1. Gallagher, 36. Drouin. Střely na branku: 25:40. Diváci: 15.864. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. S. Jones, 3. Wennberg (všichni Columbus).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 69 48 4 17 253:191 100 2. Boston 67 43 8 16 226:172 94 3. Toronto 69 40 7 22 228:197 87 4. Florida 67 34 7 26 205:212 75 5. Detroit 69 26 11 32 180:211 63 6. Montreal 69 25 12 32 175:219 62 7. Ottawa 68 24 11 33 186:236 59 8. Buffalo 69 22 12 35 165:224 56

Metropolitní divize:

1. Washington 69 39 7 23 209:202 85 2. Pittsburgh 70 40 4 26 229:211 84 3. Philadelphia 70 35 11 24 205:205 81 4. Columbus 70 37 5 28 193:195 79 5. New Jersey 69 35 8 26 204:208 78 6. Carolina 69 30 11 28 184:212 71 7. NY Islanders 69 30 10 29 222:245 70 8. NY Rangers 70 31 7 32 201:224 69

Západní konference,

Centrální divize:

1. Nashville 68 44 10 14 222:173 98 2. Winnipeg 69 41 10 18 229:182 92 3. Minnesota 69 39 7 23 216:198 85 4. Dallas 69 38 6 25 198:180 82 5. Colorado 68 36 8 24 215:202 80 6. St. Louis 69 37 5 27 191:182 79 7. Chicago 70 30 8 32 199:207 68

Pacifická divize:

1. Vegas 69 45 5 19 235:187 95 2. San Jose 69 37 9 23 203:189 83 3. Los Angeles 69 38 5 26 200:173 81 4. Anaheim 70 34 12 24 195:193 80 5. Calgary 70 34 10 26 197:206 78 6. Edmonton 68 30 4 34 193:221 64 7. Vancouver 70 25 9 36 183:228 59 8. Arizona 68 22 11 35 163:219 55

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 67 88 (34+54) 2. Malkin (Pittsburgh) 66 87 (39+48) 3. McDavid (Edmonton) 68 84 (33+51) 4. Giroux (Philadelphia) 70 82 (25+57) 5. MacKinnon (Colorado) 60 81 (32+49) 6. Stamkos (Tampa Bay) 69 79 (27+52) 7. J. Gaudreau (Calgary) 70 79 (21+58) 8. Kessel (Pittsburgh) 70 78 (28+50) 9. Crosby (Pittsburgh) 70 76 (23+53) 10. Wheeler (Winnipeg) 69 76 (18+58) 12. Voráček (Philadelphia) 70 75 (16+59) 29. Pastrňák (Boston) 67 64 (24+40) 156. Krejčí (Boston) 49 36 (16+20) 166. Hertl (San Jose) 66 35 (16+19) 200. O. Kaše (Anaheim) 54 31 (17+14)