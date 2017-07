Hirošima (Japonsko) - Bohuslav Sobotka dnes v Hirošimě uctil památku obětí americké jaderné bomby, která město na konci druhé světové války srovnala se zemí. Český premiér položil věnec v Parku míru a prohlédl si muzeum s expozicí o průběhu války, o roli Hirošimy v této válce a o důsledcích výbuchu atomové bomby, včetně dobových fotografií.

Zastavil se také u Památníku míru, což je torzo někdejšího Průmyslového paláce od českého architekta Jana Letzela, který jako jediná budova v okolí výbuchu bomby zůstal stát.

Video: Sobotka v Hirošimě uctil oběti jaderné bomby 30.06.2017, 19:27, autor: lcm/xth, zdroj: ČTK/Praha

"Člověk si tady uvědomí, jak se celá ta událost, kterou známe z učebnic dějepisu, rozpadá do osudů tisíců jednotlivých lidí, tisíců rodin, které byly zasaženy bombardováním. Myslím si, že je to obrovské memento veškerých válek. Vždy na začátku války jsou politické, mocenské ambice a pokaždé to končí utrpením obyčejných obyvatel," řekl po návštěvě hirošimského památníku Sobotka.

"Patřím ke generaci, která vyrůstala ve stínu jaderné hrozby, protože tady byly dva bloky - východní a západní. Jsem rád, že ten sovětský blok se rozpadl, že tady byl rok 1989, že došlo k výraznému snížení napětí mezi Ruskem a Spojenými státy, a doufám, že svět půjde tímto směrem," uvedl dále český premiér.

"Velké riziko je samozřejmě omezená kontrola nad šířením jaderných zbraní. Je potřeba, aby mezinárodní společenství intenzivně spolupracovalo na iniciativách, které zahájil prezident (Barack) Obama, za bezpečnější svět bez jaderných zbraní," dodal.

Japonsko, které bylo ve druhé světové válce spojencem Německa a okupovalo velkou část Asie, je jedinou zemí světa, která se stala terčem jaderného útoku. V Hirošimě 6. srpna 1945 na následky výbuchu zemřelo asi 140.000 lidí. Nagasaki potkal stejný osud 9. srpna, výbuch si celkem vyžádal více než 80.000 životů. O šest dnů později Japonsko kapitulovalo a ukončilo tím druhou světovou válku.

Hirošima byla zvolena jako primární cíl mimo jiné kvůli tomu, že zde byl významný vojenský komplex, přístav, ponorková základna, letiště, výcviková škola pěchoty či 2. generální velitelství armády. Hirošima a okolí byly také významnou průmyslovou oblastí s řadou zbrojních závodů.

Zatímco v Japonsku převládá názor, že se Hirošima stala obětí zbytečné brutality, mnoho Američanů svržení atomové pumy na Hirošimu vnímá jako čin, který definitivně ukončil drastickou válku a zachránil životy desetitisíců amerických vojáků. Ty by byly nepochybně ztraceny při americké pozemní invazi proti zemi, jejíž válečná kampaň si v Asii vyžádala miliony lidských životů.

Park míru se nachází na otevřeném prostranství, které bylo vytvořeno explozí bomby shozené americkým bombardérem B-29 nazývaným Enola Gay. Letzelův Průmyslový palác, určený původně pro výstavní účely, stál v okamžiku výbuchu jen 150 metrů od povrchového nulového bodu, ale zázračně odolal síle, která zničila okolí v okruhu čtyř kilometrů. Takzvaný Atomový dóm, který figuruje na Seznamu světového dědictví UNESCO, byl jedinou budovou, která nebyla explozí pumy Little Boy zlikvidována; výbuch přestály části zdí, jakož i ocelový skelet. Trosky domu jsou dodnes udržovány ve stejném stavu, jako byly těsně po výbuchu.

"Jsem rád, že město Hirošima se nakonec rozhodlo ponechat stát tento dům, protože je to i česká stopa... Z této budovy se nakonec stal symbol, který je známý po celém světě, symbol hirošimské tragédie," podotkl Sobotka.