Předseda vlády Bohuslav Sobotka (uprostřed) uvedl 1. února v Praze do funkce ředitele Národního bezpečnostního úřadu Jiřího Langa (vpravo) a do funkce vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti Dušana Navrátila (vlevo).

Předseda vlády Bohuslav Sobotka (uprostřed) uvedl 1. února v Praze do funkce ředitele Národního bezpečnostního úřadu Jiřího Langa (vpravo) a do funkce vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti Dušana Navrátila (vlevo). ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Bývalý šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Jiří Lang se ujal vedení Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Dosavadní ředitel instituce Dušan Navrátil se stal vládním zmocněncem pro kybernetickou bezpečnost a jeho úkolem bude vytvořit Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes oběma při uvedení do funkce poděkoval. NBÚ podle něj musí nadále být profesionální a nezávislý.

Lang, který odstoupil loni na vlastní žádost po 13 letech z čela BIS, by se měl po provedení změn v úřadu na NBÚ věnovat především agendě vydávání bezpečnostních prověrek. "Je důležité, aby NBÚ fungoval zcela profesionálně, nestranně a nezávisle," řekl dnes novinářům Sobotka. Premiér spoléhá na to, že úřad neudělí bezpečnostní prověrku nikomu, kdo by ji mít neměl.

Navrátil podle Sobotky přispěl ke stabilizaci NBÚ a zlepšení jeho pověsti. Nyní bude mít na starost přípravy úřadu, kterým se kybernetická bezpečnost vydělí z dosavadní agendy NBÚ. "Bude mít za úkol podpořit prosazení novely o kybernetické bezpečnosti, na jejímž základě by měl samostatný úřad vzniknout," řekl premiér.

Na základě rozhodnutí vlády z roku 2011 nyní v rámci NBÚ funguje Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB). Centrum, které koordinuje na národní i mezinárodní úrovni spolupráci při předcházení kybernetickým útokům a pomáhá útoky řešit, by se měl po oddělení z NKÚ přeměnit v Národní úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

V současnosti NCKB zaměstnává 42 lidí. V budoucnu by mělo v úřadu pracovat 400 lidí, kteří by se měli přesunout do nové budovy v části původních kasáren v Brně - Černých Polích. Další osud úřadu závisí podle Navrátila na Parlamentu. Mohl by vzniknout zhruba od začátku srpna. Na mzdy pro 35 lidí počítá se 30 miliony korun, s dalšími 50 miliony pak na technické vybavení.

Kybernetické útoky na kritickou či jinak důležitou informační infrastrukturu jsou v posledních letech na vzestupu. Vládní tým GovCERT v současnosti eviduje zhruba 100 bezpečnostních incidentů měsíčně. V úterý o útoku na své e-mailové účty informovalo ministerstvo zahraničí. Podle šéfa diplomacie Lubomíra Zaorálka (ČSSD) se hackeři dostali do desítek e-mailových schránek. Podle expertů musel útok spáchat jiný stát.

Zpráva o útoku na maily v Černínském paláci bude v režimu důvěrné

Zprávu o hackerském útoku na ministerstvo zahraničí vyslechnou ministři na nejbližším zasedání vlády zřejmě v režimu důvěrné. Novinářům to řekl nový ředitel Národního bezpečnostního úřadu Lang. Materiál shrne, co experti dosud o útoku zjistili, bude obsahovat i dílčí doporučení pro státní instituce. Premiér Sobotka odmítl komentovat informace o zahraničním původu útoku.

"V té věci probíhá šetření, a já nebudu komentovat spekulace tohoto typu," uvedl Sobotka na dotaz ČTK, zda může rozvést slova ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD), že "útok musel být prováděn nějakým zahraničním státem zvenku".

"To co se stalo, v žádné případě nebereme na lehkou váhu a vláda se tím bude zabývat," doplnil Sobotka. Jednání vlády se podle něj zúčastní vedle Langa a Dušana Navrátila, který se stal vládním zmocněncem pro kybernetickou bezpečnost, i šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka.

Sobotka považuje kybernetickou bezpečnost za jednu z priorit svého kabinetu. "Je třeba si uvědomit, že proti nám stojí organizované týmy hackerů, ať už jsou to hackeři na nevládní úrovni, nebo jsou to hackeři, kteří jsou přímo organizovaní nebo sponzorovaní některými státy," uvedl, když mluvil o potřebě posilování kybernetické bezpečnosti v Česku.

Ministerstvo zahraničí sledovalo aktivitu počítačových pirátů ve svém systému od začátku ledna. Zaorálek v úterý zdůraznil, že nepronikli do interní sítě úřadu, v níž by mohli najít tajné informace. Hackeři se dostali do desítek e-mailových schránek zaměstnanců ministerstva včetně náměstků a ministra. Zaorálek také uvedl, že "útok připomínal útok, který byl proveden na internetový sytém Demokratické strany v USA".

Na případ upozornily servery Neovlivní.cz a Info.cz. Útok podle Neovlivní.cz trval několik měsíců a týkal se i tajných informací o spojencích. Ministerstvo délku útoku nezveřejnilo, ví o něm od začátku ledna. Prověření jeho délky bude také úkol pro pracovní skupinu, ve které jsou kromě pracovníků NBÚ i zástupci tajných služeb či úřadu vlády.