Praha - Účast ve vládě nezapříčinila slabý výsledek ČSSD v loňských krajských a senátních volbách, píše ve své zprávě delegátům pátečního sjezdu sociální demokracie předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka. Ve zprávě, kterou má ČTK k dispozici, přičítá neúspěch nedůvěře v tradiční strany a vytrácení konfliktu levice a pravice. Hnutí ANO podle něj těží z obrazu nové strany a marketingových dovedností. Pro úspěch ve volbách musí ČSSD nedostatky v marketingu odstranit.

Sobotka konstatuje, že vítězem voleb byli koaliční partneři ČSSD. V regionálních bylo nejúspěšnější ANO, senátní ovládli lidovci. "Úspěch vládních uskupení nasvědčuje, že vládní politika byla spíše faktorem přispívajícím k voličské podpoře než jejího oslabení," stojí ve zprávě. ČSSD lze podle Sobotky ve vládě sotva považovat za méně úspěšnou ve srovnání s ANO a KDU-ČSL, faktory neúspěchu proto vidí jinde.

Výsledky voleb v Evropě podle zprávy ukazují na oslabování tradičních stran na úkor uskupení, která vyvolávají očekávání zásadnějších politických změn. V českém případě je tímto subjektem ANO, uvádí Sobotka. Další problém vidí ve vytrácení pravolevého konfliktu. "Z toho těží často nové politické subjekty, které však od něj ještě více odvádějí pozornost," píše.

Hnutí ANO, které dominuje průzkumům veřejného mínění, zjevně stále těží z obrazu nové strany, uvádí Sobotka. A z lepších marketingových dovedností i se zapojením vlastních mediálních kapacit (předsedy ANO) Andreje Babiše. ANO si přisvojuje zásluhy ostatních partnerů, napsal premiér. "Zatímco ČSSD ve vládě pracuje, fakticky ji udržuje pohromadě a určuje její agendu, hnutí ANO úspěchy vlády prodává voličům," míní.

Vyšší šance ve volbách podle něj zaručí to, pokud se podaří odstranit nedostatky v marketingu. ČSSD by měla aktivně představovat své priority. Loňskou výměnu ministrů pro lidská práva Jiřího Dienstbiera a zdravotnictví Svatopluka Němečka vysvětluje právě tím, že si přeje lépe prezentovat jejich citlivou agendu. "V komunikaci těchto témat jsem cítil slabiny, které by mohly negativně komplikovat postoje veřejnosti k ČSSD," píše. Oba ministři podle něj jinak pracovali svědomitě.

Sobotka upozorňuje na to, že ČSSD po volbách do Sněmovny zapomněla, že na kampaň musí v podstatě hned navazovat další. "Tím, že s hnutím ANO vládneme, přestali jsme ho v řadě situací pojímat jako hlavního politického soupeře, zatímco on nás takto pojímat nepřestal," uvádí ve zprávě. Pracovat chce na lepší podobě kampaní či otevření strany veřejnosti.