Praha - Kvůli novele zákona o Vojenském zpravodajství (VZ) se dnes sejde premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) s představiteli ostatních parlamentních stran. Předpis projednávaný Sněmovnou by měl dát Vojenskému zpravodajství nové pravomoci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Podle kritiků by však novela mohla zpravodajcům umožnit plošný sběr dat na internetu. Nedostatečná je i kontrola, upozorňují kritici.

Novelu minulý týden projednaly špičky vládní koalice a shodly se, že její podobu by si mělo obhájit ministerstvo obrany. Ředitel VZ Jan Beroun v pondělí řekl, že v případě jejího schválení by nedocházelo například ke čtení zpráv odesílaných na internetu. Zpravodajci by podle něj monitorovali provoz na webu, aby rozpoznali chystaný útok.

Sobotka v pondělí řekl, že si se zástupci dalších stran dnes sdělí stanoviska k novele. Premiér by byl rád, aby předpis prošel Parlamentem, ale ne v podobě, která by mohla vzbuzovat pochybnosti. Nevyloučil, že by ČSSD mohla s opozicí či koalicí přijít s pozměňovacím návrhem, který by znění zákona zpřesnil a vyloučil pochyby.

Zajištění kybernetické obrany Česka není aktuálně v zákonech ošetřeno. Norma předpokládá, že by v případě krajní situace zpravodajci mohli přistoupit i ke kybernetickému protiútoku. VZ by dostalo možnost připojit k zařízením provozovatelů sítí elektronické komunikace své vlastní "technické prostředky kybernetické obrany".