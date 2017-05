Paříž - Hokejový útočník Vladimír Sobotka má za sebou hektický závěr sezony. Do poloviny března hrál Kontinentální ligu za Omsk, v dubnu se dohodl na spolupráci se St. Louis a po třech letech se vrátil do NHL. V dresu Blues si zahrál dvě kola play off Stanleyova poháru a pak posílil národní tým na mistrovství světa. A dnes se bude jako člen elitní formace snažit pomoct reprezentaci k výhře nad Ruskem ve čtvrtfinále.

"Čeká nás těžký soupeř. Určitě budou silní na puku a pro nás bude důležité neztrácet puky a nedostávat je do hry. A hlavně nehrát v oslabení," řekl Sobotka s připomínkou hlavních zbraní sborné na MS: střelecké produktivity a skvělých přesilových her.

Rusové po sedmi zápasech ve skupině udrželi úspěšnost v početní výhodě přes 54 procent. "Ideální je se nedostávat do oslabení. Ještě se podíváme na video, ale u nich vše řídí Šipačov, který rozdává skvělé přihrávky, na které si sjíždí praváci a hrají to z první do branky. A Dadonov je před ní," popsal devětadvacetiletý univerzální útočník souhru opor Petrohradu i ruské reprezentace.

"Rusové jsou známí tím, že si rádi pohrají s pukem. Jsou výborní jeden na jednoho a dokážou obejít hráče. Pokud by ale byli frustrovaní, že jim to nejde, jak chtějí, tak bychom toho mohli využít," nastínil možnou taktiku Sobotka. Zvýšenou motivaci kvůli angažmá v KHL proti sborné mít nebude. "Já se nevracím do minulosti, žiju budoucností. Je to ale čtvrtfinále a každý je nahecovaný," řekl.

Sobotka v posledních týdnech nalétal desítky tisíc kilometrů na různých kontinentech, přesto pořád vypadá svěží a má dobrou náladu. "Naučil jsem se, že je to o hlavě. Snažím se zůstávat pozitivní a nevztekat se třeba po prohraném zápase. Minulost vždy hodím za sebe a koukám dopředu. Na další střídání, další zápas. A snažím se něco udělat lépe než předtím," řekl rodák z Třebíče.

Myšlení prý změnil až letos v Americe, po návratu do NHL. "Trenér byl velice pozitivní a snažil se tým ladit tak, že nevadí, když jsi dostal gól nebo udělal chybu. Hoď to za hlavu a další střídání se ti podaří lépe," pochvaloval si Sobotka přístup hlavního kouče St. Louis Mikea Yeoha.

I proto bez problémů zapomněl na nevydařený úterní zápas na MS proti Švýcarsku a soustředí se jen na Rusko, proti kterému chtějí Češi podat lepší výkon. "Zápas jsme chtěli vyhrát, ale snažím se to brát pozitivně," uvedl Sobotka, kterého potěšilo, že národní tým se pro čtvrtfinále nemusel stěhovat do Kolína nad Rýnem. "Vyrovnali bychom se s tím, ale možná nám to ušetří nějaké síly," dodal.