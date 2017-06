Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se během pětidenní cesty do Japonska v závěru června setká s tamním předsedou vlády Šinzó Abem, předsedou dolní komory parlamentu Tadamorim Ošimou či korunním princem Naruhitem. Uvádí to materiál, kterým se bude ve středu zabývat vláda. Sobotku do země během návštěvy u příležitosti 60. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi doprovodí také podnikatelská delegace a někteří ministři.

Materiál pro kabinet, který má ČTK k dispozici, konstatuje, že vztahy s Japonskem jsou pro Česko jedny z nejdůležitějších z mimoevropských zemí. "Česká republika má zájem s Japonskem intenzivně spolupracovat ve všech oblastech. Na rozdíl od pozitivní dynamiky ekonomické roviny bilaterálních vztahů obě strany vnímají rezervy ve spolupráci v oblasti politické," stojí ve zprávě.

Sobotka v zemi zahájí česko-japonské podnikatelské fórum, kterého by se měli zúčastnit představitelé více než 30 firem z Česka. Kromě podnikatelů ho kvůli podpoře ekonomických vztahů doprovodí ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD), ale také ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). V rámci tamního Roku české kultury byla v Japonsku například vystavena Slovanská epopej Alfonse Muchy, kterou si prohlédlo přes 660.000 lidí.

Vedle Abeho či korunního prince čeká Sobotku i setkání se starosty Kjóta a Hirošimy. "Návštěva by měla vést k dalšímu posílení bilaterálních vztahů a měla by umožnit výměnu názorů na aktuální regionální a globální otázky," uvádí zpráva pro ministry.

Návštěvy předsedů vlád Česka a Japonska v druhé zemi proběhly dosud jen čtyřikrát. V září 1996 byl v Japonsku premiér Václav Klaus a o devět let později Jiří Paroubek. V České republice byli japonští ministerští předsedové v letech 2003 a 2009.