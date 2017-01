Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes vyzval vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO), aby veřejnosti objasnil své minulé příjmy. Vysvětlení původu Babišova majetku žádá i opoziční ODS. Babiš ČTK řekl, že jako jediný politik zveřejnil všechny své příjmy, a vyzval předsedy ostatních sněmovních stran, aby udělali totéž. Vicepremiér také řekl, že podá stížnost na Českou televizi (ČT) kvůli pořadům o jeho majetku.

Podle Sobotky panují nejasnosti kolem původu Babišova majetku. "Je zbytečné, aby těmito podezřeními byla zatěžována činnost celé vlády a zpochybňována autorita ministerstva financí jako úřadu, který má mimo jiné dbát na řádný výběr daní," uvedl premiér. "Ministr financí by měl co nejdříve celou věc transparentně vysvětlit a neposkytovat prostor pro útoky opozice na svou osobu i na vládu jako celek," doplnil. Předseda ODS Petr Fiala předtím Sobotku vyzval, aby situaci kolem Babišova majetku řešil. "Ministr financí nám tady nabízí různá vysvětlení, do kterých se spíše zamotává, přichází s novými verzemi toho příběhu. Ale pan premiér, který se v každém svém vystoupení ohání tím, jak má být politika transparentní, mlčí a neudělá nic," řekl Fiala. Podle něj to je neudržitelný stav a pro zachování důvěry občanů v politiku je nutné, aby se situace vyjasnila. Babiš ČTK řekl, že jeho příjmy jako zaměstnance po zdanění dosáhly 1,5 miliardy korun a kromě toho měl příjmy nepodléhající zdanění ve výši zhruba jedné miliardy korun. "Takže čisté příjmy, které se nedaní, a čistý příjem, který jsem zdanil, byly asi 2,5 miliardy. Toto jsem měl od roku 1993," řekl Babiš s tím, že jeho výdělky stačily na nákup dluhopisů jeho holdingu Agrofert v roce 2013 i na jeho živobytí. Vicepremiér vyzval všechny předsedy stran zastoupených ve Sněmovně, aby zveřejnili veškeré svoje příjmy od roku 1993 a výši zaplacených daní. Babiš dnes také oznámil, že podává stížnost na ČT kvůli pořadům Reportéři ČT a 168 hodin, v nichž se ho novináři ptali na nesrovnalosti v příjmech a nákup dluhopisů Agrofertu. Podle Babiše jsou pořady účelové a jejich autoři zkorumpovaní. Dramaturg Reportérů ČT Marek Wollner se ohradil proti Babišovu výroku v pondělním pořadu, že novináři jsou "zkorumpovaná pakáž, která točí na objednávku". ČT bude podle mluvčí Alžběty Plívové požadovat, aby vicepremiér svá slova doložil, nebo aby se omluvil televizi i jejím redaktorům. Babišovo vyjádření na adresu novinářů odsoudil i Sobotka, podle něj je nepřijatelné. "Ptát se politiků je přece jejich práce, dělají to v zájmu veřejnosti a v zájmu zajištění nezávislé kontroly toho, co politici dělají. Při všech výhradách, které mám ke kvalitě práce některých českých novinářů je dobře, že se najdou novináři, kteří se při výkonu své profese nebojí ani politicky vlivného miliardáře, i když je tento miliardář takovýmto neuvěřitelným a odpudivým způsobem veřejně uráží," uvedl premiér na facebooku a vyzval Babiše, aby se redaktorům ČT omluvil. S pochybami o Babišově majetku přišel server Echo24. Podle něj Babiš nakoupil v roce 2013 dluhopisy Agrofertu za 1,482 miliardy Kč. Vicepremiér pro Deník uvedl, že jeho čisté příjmy do roku 2015 činily 1,526 miliardy Kč, Echo24 ale na základě majetkových přiznání podávaných do Sněmovny dospělo k závěru, že do roku 2013 Babiš vydělal 1,11 miliardy Kč, což by na nákup dluhopisů nestačilo. Babiš poté oznámil, že kromě dříve uvedených příjmů, které podléhaly zdanění, měl i nedaněné příjmy 650 milionů Kč z prodeje firem, akcií a dřívějšího podnikání, takže prostředky na nákup dluhopisů měl. Babiš kvůli nákupu dluhopisů čelí i trestnímu oznámení. Považuje ho ale za účelový krok, veškerou kritiku odmítá, je podle něj součástí politického boje.