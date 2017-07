Praha - Premiér Bohuslav Sobotka spolu s ministrem průmyslu Jiřím Havlíčkem (oba ČSSD) navštíví Český telekomunikační úřad (ČTÚ). S předsedou úřadu Jaromírem Novákem budou jednat o kvalitě a dostupnosti mobilních datových služeb a o budování struktur pro vysokorychlostní internet.

Minulý týden Senát schválil vládní novelu zákona o elektronických komunikacích. Ta mimo jiné zvyšuje pravomoci ČTÚ a pokuty operátorům. Zavádí možnost ukládat operátorům pokuty procentem z jejich obratu. Lhůtu pro změnu mobilního operátora zkracuje ze 42 na deset dní. Sjednocuje také délku výpovědních lhůt u služeb elektronických komunikací na nejvýše 30 dní.

Novela vzbudila v souvislosti s operátory pozornost již při projednávání ve vládě. S kritikou se setkal návrh bývalého ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD), aby operátoři nemohli nabízet jiné ceny než ty ceníkové. Spor byl hlavní příčinou Mládkova konce ve vládě.

Zákon, který by měl snížit náklady operátorů při budování komunikačních sítí, v červnu podepsal prezident Miloš Zeman. Operátoři by mohli podle odhadu vlády do roku 2020 ušetřit 20 až 30 procent celkových nákladů při budování vysokorychlostních sítí. Podle zákona bude vysokorychlostní sítí taková síť, která umožní připojení o rychlosti nejméně 30 megabitů za vteřinu.