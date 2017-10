Brusel - Český premiér Bohuslav Sobotka požádal předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, aby komise v rámci Evropské unie skutečně vystupovala jako nestranný rozhodčí dodržování unijních pravidel. Některé země podle něj totiž mají pocit, že se tak neděje a že státům není vždy ze strany unijní exekutivy měřeno stejným metrem. Sobotka to dnes řekl novinářům poté, co ve středu s Junckerem povečeřel společně s premiéry dalších tří zemí středoevropské visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

"Komise by měla měřit stejným metrem pokud jde o implementaci práva v jednotlivých členských zemích. Nemělo by to být tak, že na někoho je přísnost, protože zrovna zlobí, a u někoho za stejný prohřešek přísnost nevidíme," poznamenal Sobotka.

Ve středu se tak podle něj při večeři v sídle komise diskutovalo například o statistikách žalob, které komise podává kvůli neplnění unijní legislativy na členské země, i žalob, kterými naopak státy míří na rozhodnutí komise. Na podobně intenzivní dialog není podle českého premiéra "nikdy pozdě".

Předsedové vlád středoevropských zemí upozorňovali například na situaci, se kterou se v některých unijních státech setkávají dopravci z visegrádských zemí, uvedl Sobotka. Připomněl potíže řidičů z těchto zemí ve Francii, v Rakousku či v Německu, kde jsou vůči nim velmi striktně uplatňovány místní předpisy. Podle názoru středoevropských států by komise měla aktivně hledat možnosti jak odbourávat bariéry na vnitřním trhu či jak snižovat administrativní bariéry pro podnikatele.

S Junckerem u večeře premiéři V4 podle Sobotky diskutovali také o migraci, fungování unijního jednotného trhu, fungování schengenského prostoru, ale i o reformách EU či o posilování unijní spolupráce v obraně, tedy o tématech dnešního a pátečního summitu EU.

Středeční večerní rozhovor dnes Sobotka označil za otevřený a země Visegrádu podle něj vystupovaly konzistentně. "Bylo vidět, že V4 dokáže vystupovat společně a solidárně," dodal premiér.