New York - Útočník Vladimír Sobotka přispěl gólem k vítězství hokejistů St. Louis 2:1 v prodloužení v úvodním utkání play off NHL na ledě Minnesoty. David Pastrňák se přihrávkou podílel na rozhodujícím gólu Bostonu při výhře 2:1 v Ottawě. Jeho autorem byl dvě a půl minuty před koncem třetí třetiny nejlepší střelec Bruins v základní části Brad Marchand.

Sobotka se stal jediným úspěšným střelcem Blues v základní hrací době. Ve 27. minutě se prosadil ranou zápěstím z mezikruží a poslal hosty do vedení 1:0. Skóroval i ve svém druhém utkání po návratu do NHL z Omsku.

Dlouho se zdálo, že jeho trefa bude vítězná, 22 sekund před třetí sirénou ale zúročil velkou střeleckou převahu domácích (konečný poměr střel na branku 52:26) Zach Parise a po skvělé souhře při power play vyrovnal. Nakonec se radovali hosté, o jejichž úspěchu rozhodl v 18. minutě prodloužení obránce Joel Edmundson.

Hlavním strůjcem úspěchu Blues byl ale brankář Jake Allen, který pochytal 51 střel. "Vypálili toho na mě hodně. Ale zastavovat puky a držet nám šanci na vítězství je moje práce. Je to pro nás ohromně cenná výhra," konstatoval Allen.

Ostatní členové týmu pěli na jeho výkon samou chválu. "Jedním slovem: Úžasný," uvedl Sobotka. "Byl fenomenální. K tomu není moc co dodat. Musel řešit celou řadu složitých situací a zvládl to fantasticky," řekl trenér Mike Yeo, který nechal jen mezi náhradníky dalšího českého útočníka Dmitrije Jaškina.

Boston prohrával v Ottawě od poloviny zápasu po gólu Bobbyho Ryana, když ve druhé třetině ani jednou nevystřelil na branku. To se Bruins stalo v bojích o Stanley Cup poprvé od roku 1939. "V play off je to všechno o tom, abyste dokázali otočit list a soustředili se jen na další střídání. A nám se to po nepovedené třetině podařilo," prohlásil Frank Vatrano, který v úvodu třetí části vyrovnal na 1:1. Marchand dokonal obrat v 58. minutě.

Pastrňák měl na vítězné akci lví podíl. Nejprve pomohl vybojovat puk v útočném pásmu, vzápětí skvělou přihrávkou připravil ideální střeleckou pozici pro Patrice Bergerona, jehož ránu sice domácí obrana zblokovala, ale Marchand odražený kotouč dorazil do odkryté branky.

"Měli jsme předtím několikrát možnost vymanit se z náporu soupeře a dostat puk z obranného pásma. Jenže jsme nedokázali kotouč podržet a v pravou chvíli přihrát, takže jsme ho zase rychle odevzdali," litoval trenér Guy Boucher.

"Když se hráči Ottawy unavili, naši kluci byli ještě hladovější. Bavili jsme se o tom, že v takových případech je musíme co nejvíce zmáčknout," poznamenal kouč Bruins Bruce Cassidy, jenž se musel obejít bez zraněného Davida Krejčího. "Ottawa umí udržet soupeře daleko od své branky a vyhrát třeba jen 1:0. Budeme muset hrát daleko lépe než dnes. Nemůžeme čekat, že s takovým výkonem bychom mohli uspět," doplnil Marchand.

Žádné gólové radosti se nedočkali fanoušci Montrealu, který doma prohrál s New York Rangers 0:2. Tomáš Plekanec byl na ledě u obou inkasovaných gólů. Ten rozhodující padl už v 10. minutě. Český útočník sice vyhrál vhazování v obranném pásmu, puk se ale smolně dostal na hokejku Tannera Glasse a ten pohotově bekhendovou střelou otevřel skóre. Druhý gól přidali hosté 70 sekund před závěrečnou sirénou při power play do prázdné branky.

Skvělý zápas odchytal gólman Rangers Henrik Lundqvist, který si desáté čisté konto v play off vysloužil 31 zákroky. "Podali jsme jeden z nejlepších týmových výkonů za hodně dlouhou dobu," řekl švédský brankář, jenž vychytal 56. výhru ve vyřazovací části, což je nejvíce mezi aktivními gólmany. "Do utkání jsme šli s určitým plánem a perfektně jsme ho splnili. Hodně zápasů jsme tady v minulosti prohráli, protože jsme dostali mnoho gólů z protiútoků. Dnes jsme rychle skórovali a pak hráli chytře," chválil tým Lundqvist.

"Chytal neskutečně," ocenil i jeho protějšek Carey Price, který kryl 29 střel. "Když jsme dostali gól, nemyslel jsem si, že to bude klíčový okamžik zápasu. Ale nakonec to tak bylo, soupeř hrál opravdu výborně."

K nečekané změně v brankovišti museli těsně před utkáním s Columbusem přistoupit trenéři Pittsburghu. Na rozbruslení se totiž zranil Matt Murray a do branky musel Marc-Andre Fleury. Podal ale spolehlivý výkon a 31 zákroky přispěl k výhře Penguins 3:1, o níž domácí rozhodli třemi góly ve druhé třetině.

Tomáš Hertl přihrál na jeden gól hokejistů San Jose, kteří zvítězili 3:2 v prodloužení v Edmontonu. Sharks prohrávali po první třetině 0:2, pak ale manko smazali a ve 4. minutě nastavení rozhodl o jejich výhře po rychlém protiútoku Melker Karlsson.

"Neskutečné vítězství! Dokázali jsme se skvělým výkonem vrátit do hry. Ukázali jsme svou sílu," radoval se Hertl, který ve 46. minutě zamotal hlavu obráncům soupeře, vyjel zpoza branky a Paul Martin pohodlně vyrovnal na 2:2. "Důvod, proč jsme se loni dostali až do finále, byl ten, že jsme uměli otočit zápasy ve druhé a třetí třetině. A teď v tom pokračujeme. Pokud takhle budeme hrát dál, budeme vyhrávat," věří Hertl, jehož tým od začátku druhé třetiny povolil soupeři jen devět střel na branku.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 1. zápasy:

Montreal - New York Rangers 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 10. Glass, 59. Grabner. Střely na branku: 31:31. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Lundqvist, 2. Glass (oba Rangers), 3. Price (Montreal).

Ottawa - Boston 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky: 31. Ryan - 45. Vatrano, 58. Marchand (Pastrňák). Střely na branku: 27:25. Diváci: 18.702. Hvězdy zápasu: 1. Vatrano, 2. Marchand (oba Boston), 3. Ryan (Ottawa).

Pittsburgh - Columbus 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Branky: 22. Rust, 24. Kessel, 37. Bonino - 53. Calvert. Střely na branku: 29:32. Diváci: 18.563. Hvězdy zápasu: 1. Fleury, 2. Kessel, 3. Malkin (všichni Pittsburgh).

Západní konference - 1. zápasy:

Minnesota - St. Louis 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 60. Parise - 27. Sobotka, 78. Edmundson. Střely na branku: 52:26. Diváci: 19.168. Hvězdy zápasu: 1. Edmundson, 2. Allen (oba St. Louis), 3. Dubnyk (Minnesota).

Edmonton - San Jose 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 7. Klefbom, 18. Lucic - 22. J. Ward, 46. Martin (Hertl), 64. Karlsson. Střely na branku: 19:44. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Karlsson (San Jose), 2. Talbot (Edmonton), 3. Burns (San Jose).