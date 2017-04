New York - Vladimír Sobotka přihrál v prodloužení na vítězný gól hokejistů St. Louis, kteří vyhráli v Minnesotě 4:3 a ovládli celou sérii 1. kola play off NHL 4:1 na zápasy. Z bojů o Stanley Cup naopak v dresu Wild vypadl Martin Hanzal, stejně jako další čeští útočníci Tomáš Plekanec s Montrealem a Tomáš Hertl se San Jose. Canadiens prohráli na ledě New York Rangers 1:3 a v celé sérii 2:4, Sharks podlehli doma Edmontonu také 1:3 a celkově rovněž 2:4 na zápasy.

Blues vedli v Minnesotě 2:0 a 3:1, ve třetí třetině ale o dvoubrankový náskok přišli. V polovině prvního prodloužení však přišla velká chvíle Sobotky, který nádherně vybruslil od pravého mantinelu a předložil puk před branku Magnusi Pääjärvimu, který svým premiérovým gólem v play off NHL poslal Blues do dalšího kola.

Montreal srazil v Madison Square Garden norský útočník Mats Zuccarello, který ve druhé třetině dvěma góly otočil skóre z 0:1 na 2:1. V předposlední minutě měl obrovskou šanci na vyrovnání Plekanec, jeho střelu z bezprostřední blízkosti ale zastavil betonem skvěle chytající Henrik Lundqvist a Derek Stepan krátce před koncem pečetil výhru a postup Rangers trefou do prázdné branky.

Edmonton rozhodl v San Jose o svém triumfu dvěma slepenými góly po samostatných únicích v úvodu druhé třetiny. Nejprve se poprvé ve vyřazovacích bojích prosadil Leon Draisaitl, o 56 sekund později zvýšil na 2:0 rovněž svým prvním gólem v play off Anton Slepyšev.

Domácí pak dokázali v 53. minutě snížit a při závěrečném náporu byli blízko vyrovnání. Joe Pavelski však trefil jen břevno a v poslední sekundě potvrdil vítězství hostů Connor McDavid. Edmonton tak vyhrál sérii play off poprvé od roku 2006, kdy prošel až do finále.

1. kolo play off NHL:

Východní konference:

New York Rangers - Montreal 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky: 23. a 34. Zuccarello, 60. Stepan - 7. Jemelin. Střely na branku: 23:28. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello, 2. Lundqvist (oba Rangers), 3. Radulov (Montreal). Konečný stav série: 4:2.

Západní konference:

Minnesota - St. Louis 3:4 v prodl. (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1)

Branky: 19. Suter, 51. Koivu, 55. Zucker - 8. Tarasenko, 11. Steen, 48. Stastny, 70. Pääjärvi (Sobotka). Střely na branku: 37:27. Diváci: 19.228. Hvězdy zápasu: 1. Pääjärvi (St. Louis), 2. Zucker, 3. Koivu (oba Minnesota). Konečný stav série: 1:4.

San Jose - Edmonton 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 53. Marleau - 21. Draisaitl, 22. Slepyšev, 60. McDavid. Střely na branku: 28:21. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Talbot, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Marleau (San Jose). Konečný stav série: 2:4.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Malkin (Pittsburgh) 5 11 (2+9) 2. Kessel (Pittsburgh) 5 8 (2+6) 3. Oshie (Washington) 5 7 (3+4) 4. Crosby (Pittsburgh) 5 7 (2+5) 5. Radulov (Montreal) 6 7 (2+5) 6. Guentzel (Pittsburgh) 5 6 (5+1) 7. Bäckström (Washington) 5 6 (2+4) Brassard (Ottawa) 5 6 (2+4) 9. Johansen (Nashville) 4 6 (1+5) 10. Monahan (Calgary) 4 5 (4+1) 24. Pastrňák (Boston) 5 4 (2+2) 61. Sobotka (St. Louis) 5 3 (1+2) 71. Plekanec (Montreal) 6 3 (1+2)