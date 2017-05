Praha - Premiér Bohuslav Sobotka dnes přijal rezignaci ministryně školství Kateřiny Valachové (oba ČSSD) a na její místo navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi jmenovat dosavadního náměstka ministryně Stanislava Štecha. Zástupci škol výběr Štecha vítají, další postup ale záleží na prezidentovi. Sobotka demisi Valachové odeslal na Pražský hrad. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček poté oznámil, že se Zeman s Valachovou v neděli sejde. Prezident už dříve řekl, že ji zkusí přemluvit, aby si rezignaci rozmyslela.

Valachová se rozhodla rezignovat k 31. květnu, aby převzala politickou odpovědnost za kauzu, v níž figuruje její bývalá náměstkyně Simona Kratochvílová. Ta je podezřelá z toho, že se domlouvala se šéfem fotbalového svazu Miroslavem Peltou na rozdělování investičních dotací.

Záznam videopřenosu z TK po jednání Sobotky s Valachovou:

Premiér se dnes s Valachovou a Štechem sešel a jednali o prioritách pro nového ministra. Shodli se na tom, že hlavním úkolem bude vyjednávání o rozpočtu, jehož návrh Valachová kritizovala. "Rozpočet nerespektuje, že máme větší počty dětí v základních školách a že potřebujeme investice na vyšší kapacity základních škol. Tyhle dvě věci, na kterých jsme se kupodivu s ministerstvem financí v minulých dvou letech shodovali, v rozpočtu nejsou," řekla končící ministryně.

Se Štechem se shodli na tom, že bude muset dořešit situaci kolem programů na sport. Štech vyloučil to, že by jeho poradcem pro sportovní záležitosti měl být Karel Březina (ČSSD), který byl kvůli aféře s dotačními programy vyslýchán. Podle Valachové s ním ministerstvo po jeho zadržení ukončilo spolupráci.

Premiér za jednu z priorit pro Štecha označil čerpání peněz z fondů Evropské unie. Podle předsedy Konference českých rektorů a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy by ale prioritou nového ministra měl být i rozpočet vysokých škol, které budou očekávat dodržení předešlých slibů. "To je, že v letošním roce bude vládní prioritou a prioritou ministerstva rozpočet vysokých škol, který bohužel více než pět let stagnuje, a samozřejmě to vede k nižší konkurenceschopnosti českých vysokých škol a k zhoršování jejich kvality," uvedl.

Zima označil návrh Štecha na ministra za kvalitní. Je to podle něj zkušený odborník na vzdělávání, který se v problematice školství vyzná. S jeho názorem se shodli i předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Oba zdůraznili, že se Štech na ministerstvu vyzná. "Myslím si, že on je ten správný člověk, který může dotáhnout věci, které teď máme rozpracované, na kterých se pracovalo. Takže touto volbou, pokud to pan prezident bude akceptovat, tak bude zachovaná kontinuita té práce na ministerstvu školství," řekl Zajíček.

Zatím není jasné, jak se k Sobotkovu návrhu postaví prezident. Valachová má podporu velké části odborné veřejnosti a Zeman nevyloučil, že by ji nechal v demisi do konce funkčního období. Sejde se s ní v neděli večer v Brně před oficiálním zahájením své návštěvy Jihomoravského kraje. Sobotka věří tomu, že Zeman jeho návrhy bude respektovat.