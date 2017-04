Útočník týmu St. Louis Blues Jaden Schwartz padá přes finského brankáře týmu Nashville Predators Pekku Rinneho v utkání play off zámořské NHL.

Útočník týmu St. Louis Blues Jaden Schwartz padá přes finského brankáře týmu Nashville Predators Pekku Rinneho v utkání play off zámořské NHL. ČTK/AP/Jeff Roberson

New York - Útočník Vladimír Sobotka podruhé skóroval v letošním play off NHL, hokejisté St. Louis ale prohráli v úvodním utkání 2. kola s Nashvillem 3:4. Predators tak zůstávají v letošních bojích o Stanley Cup neporaženi, v 1. kole vyřadili nejlepší tým Západní konference Chicago 4:0 na zápasy.

Blues dvakrát prohrávali o dva góly, ve třetí třetině dokázali dvěma trefami v rozmezí necelých tří minut manko smazat. Sobotka byl v 50. minutě autorem vyrovnávací branky na 3:3, když se protáhl podél pravého mantinelu do útočného pásma a z kruhu pro vhazování překonal Pekku Rinneho prudkou střelou švihem k bližší tyči.

O pět minut později však rozhodl o vítězství hostů při premiérovém startu v letošním play off Vernon Fiddler. Útočník, který předchozí sérii s Chicagem sledoval jen v roli diváka a v sestavě na poslední chvíli nečekaně nahradil Calleho Jarnkroka, se po zaváhání jednoho z domácích beků ocitl sám před Jakem Allenem. Brankář Blues se vrhl po hlavě dopředu a pokusil se mu puk vypíchnout, Fiddler byl ale u kotouče o chvilinku dřív a pod tělem Allena jej prostrčil do sítě.

"Skvěle jsme se dokázali vrátit zpátky do zápasu. Bohužel, moje menší chyba nás stála zápas," vzal gólman St. Louis vinu u rozhodujícího gólu na sebe. "Ale udělal jsem to tak, jak jsem chtěl," dodal Allen.

Utkání poznamenalo zranění švýcarského útočníka s českými kořeny v dresu Nashvillu Kevina Fialy, který v úvodu druhé třetiny při souboji s obráncem Bortuzzem nekontrolovaně vrazil nohama napřed do mantinelu. Z ledu putoval na nosítkách, byl odvezen do nemocnice a než do haly přijela náhradní sanitka, 17 minut se nehrálo. Pouhých 34 sekund po zahájení hry zvýšil na 2:0 pro hosty tvrdou ranou od modré čáry obránce P. K. Subban, který si v utkání připsal ještě dvě gólové přihrávky.

"Dělám jen svou práci, za kterou jsem placený. Snažím se být na ledě lídrem a jít ostatním příkladem. A dnes jsem měl navíc štěstí, že se ke mně odrazilo pár puků," řekl skromně sedmadvacetiletý Subban, jehož Nashville získal loni v létě z Montrealu výměnou za jiného beka Sheu Webera. "Ale byl to jen první zápas. Ještě to nic neznamená. Dostali jsme se mezi posledních osm týmů, tady musíte podat v každém utkání nejlepší výkon, abyste mohli uspět. Takže se musíme na příští duel zase dobře připravit," dodal Subban.

Zápas Anaheimu s Edmontonem byl po čtyřiceti minutách nerozhodný 1:1, ve třetí třetině se ale proměnil v divokou přestřelku. Padlo v ní hned šest gólů.

Kanonádu odstartoval ve 47. minutě Mark Letestu, centr třetí formace, který druhým gólem v utkání v přesilové hře dostal hosty do vedení 2:1. O sto sekund později zvýšil obránce Adam Larsson, který po rychlém protiútoku zůstal zcela sám mezi kruhy a střelou švihem se trefil přesně k levé tyči.

Domácí se ale nevzdali a rovněž odpověděli dvěma slepenými góly. V 50. minutě snížil dorážkou Patrick Eaves a za dalších 85 sekund vyrovnal Jakob Silfverberg, když brankář Cam Talbot znovu neudržel puk ve výstroji a útočník Kačerů jej doklepl do sítě.

Vítězství Oilers zařídil v 56. minutě nečekaný švédský hrdina Larsson, který se nadechl ve vlastním obranném pásmu k velkému sólu, zajel až za branku Anaheimu a obránce domácích Josh Manson si jeho přihrávku od zadního mantinelu srazil bruslí za gólmana Johna Gibsona. Posledním obráncem Oilers, který vstřelil dva góly v jednom utkání play off, byl v roce 1992 Brian Glynn.

"Je skvělé vidět, že byl dnes odměněn za své výborné výkony. Není normální, co za práci pro náš tým odvádí," řekl další dvougólový střelec Letestu na adresu Larssona, jenž přišel do Edmontonu loni v létě výměnou za útočníka Taylora Halla. "Mohli jste vidět, že když Anaheim dvěma rychlými góly vyrovnal, na střídačce jsme nepanikařili. Nepoložilo nás to, makali jsme dál, přece jenom už máme z předchozí série nějaké zkušenosti," prohlásil samotný Larsson.

Triumf Edmontonu zpečetil při power play trefou do prázdné branky skvěle hrající Leon Draisaitl, jenž předtím přihrál na tři góly.

Anaheim, který v 1. kole postoupil hladce 4:0 přes Calgary, prohrál v základní hrací době po 19 zápasech, poprvé od 10. března. A teď bude čelit nemilosrdné statistice: Edmonton vyhrál v historii 26 z 28 sérií play off, v nichž zvítězil v úvodním utkání na ledě soupeře. "Z dnešního utkání se musíme poučit. Věděli jsme, že nebudeme všechny série vyhrávat 4:0," poznamenal útočník Silfverberg.

2. kolo play off NHL:

Západní konference - 1. zápasy:

St. Louis - Nashville 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Branky: 29. Parayko, 47. Schwartz, 50. Sobotka - 12. Wilson, 23. Subban, 33. Forsberg, 55. Fiddler. Střely na branku: 30:32. Diváci: 19.154. Hvězdy zápasu: 1. Subban (Nashville), 2. Parayko, 3. Schwartz (oba St. Louis).

Anaheim - Edmonton 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)

Branky: 21. Getzlaf, 50. Eaves, 51. Silfverberg - 27. a 47. Letestu, 49. a 56. Larsson, 59. Draisaitl. Střely na branku: 36:32. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Larsson (Edmonton), 2. Getzlaf (Anaheim), 3. Letestu (Edmonton).