Čech Petr Jašek (na snímku), který byl koncem ledna v Súdánu odsouzen ke dvěma desítkám let vězení, se 26. února v pozdních večerních hodinách vrátil do vlasti. Přivezl ho ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který o jeho propuštění v Chartúmu vyjednával. Letadlo s nimi přistálo těsně před půlnocí na kbelském letišti v Praze.

Čech Petr Jašek (na snímku), který byl koncem ledna v Súdánu odsouzen ke dvěma desítkám let vězení, se 26. února v pozdních večerních hodinách vrátil do vlasti. Přivezl ho ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který o jeho propuštění v Chartúmu vyjednával. Letadlo s nimi přistálo těsně před půlnocí na kbelském letišti v Praze. ČTK/Vondrouš Roman

Praha -Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) označil propuštění Čecha Petra Jaška odsouzeného v Súdánu za skvělý úspěch české diplomacie. Občané musí mít jistotu, že se za ně stát postaví, řekl dnes Sobotka novinářům. Jašek se vrátil do Česka v neděli před půlnocí s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem (ČSSD), který o jeho propuštění v Chartúmu vyjednával.

Jaškovi udělil milost súdánský prezident Umar Bašír a nařídil jeho okamžité propuštění. Sobotka to podobně jako Zaorálek označil za velký diplomatický úspěch. "Jsem rád, že dnes můžeme společně komentovat šťastný konec složitého případu," řekl dnes před jednáním vlády novinářům Sobotka. Poděkoval Zaorálkovi, velvyslankyni ČR v Egyptě Veronice Šmigolové i všem dalším lidem, kteří se na propuštění podíleli.

Zaorálek uvedl, že u Jaška byl od počátku přesvědčen, že nic neprovedl. Ocenil, že se podařilo dohodnout řešení prostřednictvím prezidentské milosti. Podmínky v Súdánu byly podle něj pro Jaška těžké. "Ale je to mimořádně statečný chlapík, ne každý by to asi vydržel," řekl ministr. Sobotka věří, že se dlouhodobý pracovník organizace Hlas mučedníků brzy zapojí v plné síle do života v Česku.

Česká vláda podle Sobotky bude vždy pomáhat občanům v nouzi. "Občané musí být při svých cestách obezřetní a opatrní, ale když se dostanou do problémů, musí mít jistotu, že se za ně český stát postaví," řekl. Ohledně dvojice Čechů, která byla zadržena loni v Turecku a kvůli podezření z terorismu jí hrozí sedm a půl až 15 let vězení, a Čecha uneseného v březnu 2015 v Libyi, nemá Zaorálek žádné nové informace.

Jašek byl obviněn spolu se třemi Afričany ze sedmi trestných činů. Organizace Release International k případu již dříve uvedla, že čtveřice byla stíhána za financování protivládních hnutí v Dárfúru a v Jižním Kordofánu. Ve skutečnosti ale podle ní tito lidé pouze chtěli finančně pomoci studentovi z Dárfúru, který utrpěl popáleniny při demonstraci. Jašek podle obhájců lidských práv předal v Súdánu příspěvek 5000 dolarů určený na léčbu studenta.

Zaorálek: ČR za propuštění svého občana obnoví vztahy se Súdánem

Součástí dohody o propuštění českého občana Petra Jaška ze súdánského vězení bylo podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) obnovení česko-súdánských vztahů v ekonomické i bezpečnostní oblasti. Po zadržení Jaška byly zmrazeny, řekl po půlnoci Zaorálek novinářům po příletu z Chartúmu, odkud Jaška po čtrnáctiměsíčním věznění přivezl.

"Součástí finální dohody bylo to, že pokud dojde k propuštění pana Jaška, tak bude provedeno něco jako restart súdánsko-českých vztahů. To znamená, že se vrátíme k tomu, co jsme zamýšleli v oblasti ekonomické spolupráce, spolupráce v boji s terorismem, v otázkách migrace, protože Súdán je velmi důležitou tranzitní zemí," uvedl Zaorálek.

Ministr bližší podrobnosti neuvedl. Podle súdánského serveru se ale chystá cesta českých zákonodárců a podnikatelů do této africké země.

Jašek v súdánských vězeních strávil 14,5 měsíce. Řekl, že zažil bití od spoluvězňů z řad islamistů, z nichž jeden údajně patřil k ochrance Usámy bin Ládina. Jašek držel osm dní hladovku kvůli tomu, že mu zpočátku nebyl umožněn kontakt ani s rodinou, ani s českým zastupitelským úřadem. Nakažlivé nemoci se mu vyhnuly, ale i když vypadal vitálně, chce se nyní podrobit lékařskému vyšetření.

Jašek uvedl, že prošel pěti súdánskými věznicemi. Ocitl se i na samotce zvané lednička, kde prý na něj dozorci záměrně pouštěli studený vzduch. K nejhorším ale podle něho patřil pobyt s desítkami dalších vězňů v nevelké policejní cele. Jašek si stěžoval na nevyhovující hygienické podmínky. "Skoro stovka lidí chodila na jeden záchod, kde nebyla voda. To jsou podmínky, které nese člověk těžko," uvedl.

Video: Čech odsouzený v Súdánu se vrátil do vlasti, přivezl ho Zaorálek 27.02.2017, 10:30, autor: ČTK/Praha, zdroj: ČTK/Praha

Jašek stejně jako ministr děkoval všem, kteří se o jeho propuštění zasloužili, včetně 400.000 signatářů petice, domovskému kladenskému sboru církve bratrské, českým a švýcarským diplomatům.

Súdánské úřady Jaška vinily z protistátní činnosti včetně špionáže. Zadržen byl předloni, když byl podle české diplomacie na misionářské výpravě s cílem pomáhat místním křesťanům. Podle české diplomacie bylo odsouzení českého občana neodůvodněné.