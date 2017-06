Právě zveřejněno

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka ve čtvrtek opustí funkci předsedy ČSSD. Vedení nejsilnější vládní strany se ujme jeho dosavadní statutární zástupce, ministr vnitra Milan Chovanec. Lídrem pro říjnové sněmovní volby se na jeho návrh stal šéf české diplomacie, místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Sobotka zůstane premiérem a jedničkou na kandidátce jihomoravské sociální demokracie. Po volbách počítá ČSSD se svoláním mimořádného sjezdu, který vybere nového předsedu.

Po zhruba dvouhodinovém jednání grémia Sobotka svoje rozhodnutí vysvětlil tím, že nese odpovědnost za pokles preferencí ČSSD a musí na to reagovat. Podle Zaorálka je jeho krok projevem vysoké politické kultury. Sobotka chce dokončit mandát premiéra. Řekl, že hodlá velmi silně podporovat Zaorálka i Chovance a soustředit se na svou kandidaturu v Jihomoravském kraji.

Záznam videopřenosu z TK po jednání grémia ČSSD:

"Jsem připraven podporovat ČSSD, nebudu na rozdíl od mých předchůdců vytvářet jakékoliv alternativní projekty," uvedl Sobotka o své budoucnosti ve straně. Odmítl spekulace o trojvládí v ČSSD a hodnocení, že taková forma vedení strany může krátce před volbami ještě víc oslabit sociální demokraty. Zaorálek doplnil, že plnou odpovědnost za výsledek voleb už převzal. "My všichni víme, jak triumviráty v Římě skončily, přejímám plnou odpovědnost za výsledek socdem v říjnových volbách, nehodlám se o ni s nikým dělit," uvedl. Novináře požádal o dva dny hájení před sobotní programovou konferencí strany.

Chovanec doufá, že Sobotka bude v týmu, který vyhraje volby. Je připraven udělat maximum pro to, aby se sociální demokracie sjednotila. Chovanec předpokládá, že sociální demokracie po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny uspořádá mimořádný sjezd, kde zvolí řádného předsedu. Novinářům řekl, že v sociální demokracii není tolik kvalitních lidí, jako je Sobotka, takže by se pro něj měla najít důstojná role, pokud by se ČSSD účastnila skládání příští vlády.

