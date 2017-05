Premiér Bohuslav Sobotka hovoří s novináři 15. května po jednání koaliční rady. Sobotka oznámil, že náměstkyně Alena Schillerová nemá potřebné předpoklady pro výkon funkce ministryně financí. Premiér proto požádal hnutí ANO, aby předložilo jiného kandidáta, který by v případě odvolání nahradil současného ministra Andreje Babiše (ANO). Podle premiéra je Schillerová odpovědná za pomalý přístup ke kontrolám firem, které vydaly ednokorunové dluhopisy. Byla by také podle něj Babišovou prodlouženou rukou v úřadě.

Premiér Bohuslav Sobotka hovoří s novináři 15. května po jednání koaliční rady. Sobotka oznámil, že náměstkyně Alena Schillerová nemá potřebné předpoklady pro výkon funkce ministryně financí. Premiér proto požádal hnutí ANO, aby předložilo jiného kandidáta, který by v případě odvolání nahradil současného ministra Andreje Babiše (ANO). Podle premiéra je Schillerová odpovědná za pomalý přístup ke kontrolám firem, které vydaly ednokorunové dluhopisy. Byla by také podle něj Babišovou prodlouženou rukou v úřadě. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes odmítl návrh hnutí ANO, aby se novou ministryní financí po Andreji Babišovi (ANO) stala dosavadní náměstkyně Alena Schillerová. Podle Sobotky je Schillerová odpovědná za pomalý přístup ke kontrolám firem, které vydaly jednokorunové dluhopisy. Babiš Sobotkovo rozhodnutí kritizoval, premiér podle něj komplikuje rychlé vyřešení vládní krize. ANO chce s novým návrhem ministra přijít do středy.

Kromě nedaněných korunových dluhopisů, za jejichž nákup je kritizován přímo Babiš, Sobotka vytkl Schillerové také to, že prosazuje a obhajuje současný silně represivní způsob přístupu ke správě a výběru daní. Premiér rovněž uvedl, že by náměstkyně byla jen prodlouženou rukou Babiše. Proto její nominaci odmítl a požádal ANO o předložení nového návrhu.

Schillerová se proti všem důvodům, kvůli kterým ji Sobotka odmítl, ohradila. Odmítla své spojení s ANO a prohlásila, že nemá politické ambice. Je přesvědčena o tom, že by zajistila plynulý chod ministerstva v době sestavování rozpočtu.

Babiš premiérovo rozhodnutí kritizoval, Schillerová podle něj byla nejlepší kandidátkou na ministryni i kvůli své 26leté praxi ve Finanční správě. Sobotka podle předsedy ANO také odmítl návrh, aby se ministrem financí stal dosavadní šéf resortu životního prostředí Richard Brabec (ANO). Sobotka tak podle Babiše komplikuje možnost rychlého řešení vládní krize.

Nového kandidáta na ministra ANO představí do středy. Babiš rovněž uvedl, že kdyby ministerstvo financí měl dočasně řídit premiér, nebo někdo za ČSSD, považoval by to za konec koaliční spolupráce. Se svým odchodem z vlády Babiš napevno počítá, demisi ale podávat nebude a čeká, že bude odvolán.

Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) v reakci na Sobotkovo rozhodnutí ČTK sdělil, že další krok je na hnutí ANO. Lidovečtí představitelé předtím dávali najevo, že nemají vůči Schillerové výhrady, rozhodnutí ale nechávali na premiérovi.

Pravicová opozice Sobotkovo rozhodnutí chápe. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska ale skutečnou změnu na ministerstvu financí nemůže přinést nikdo, koho nominuje hnutí ANO. Předseda ODS Petr Fiala podotkl, že vládní krize zjevně k žádnému řešení nespěje, a znovu se vyslovil pro vypsání předčasných voleb.

Průběh vyjednávání o novém ministrovi financí dnes kritizovala Asociace malých a středních podniků. Podle ní má situace negativní dopad na podnikovou sféru, protože panují nejasnosti o rozpočtu na příští rok i o parametrech zákona o dani z příjmu.